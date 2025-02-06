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陸盯上英特爾 台鏈恐受累

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

美中之間角力，兩國企業也因此面臨更大的地緣政治風險。繼輝達與Google陸續遭大陸展開反壟斷相關調查後，北京當局下個目標傳鎖定美國晶片大廠英特爾

外界認為，美系大廠陸續被大陸盯上，尤其英特爾大陸營收占比甚大，若在當地出貨受阻，近期陸續拿到不少英特爾CPU代工訂單的台積電（2330），以及世芯-KY等台灣上市櫃企業也恐受波及。

對於上述議題，英特爾昨（5）日沒有置評。外電指出，中國大陸是英特爾最大的地區市場，去年占其營收比重達29％。

英特爾近年營運情況不佳，去年第4季營收雖是全年高峰，毛利率也回到四成以上，但業績仍比不上2023年同期表現。同時，雖然有其他賺錢業務，但英特爾的晶圓代工仍處巨大虧損狀態，預定2027年底前該業務的營業利益才會達正數。

上述情況下，英特爾如果再被捲入地緣政治漩渦，導致後續再遭陸方調查，對其無疑是雪上加霜。

在台廠方面，去年部分與英特爾合作的供應鏈廠商，業績表現已受其拖累，有些本來規畫要合作的新案件，進度也受到延遲。因此外界關切，如果陸方真的對英特爾出手，去年對其供應鏈造成的衝擊，或有可能又會延續到今年。

英特爾是台積電的先進製程客戶之一，因此外界持續觀察相關訂單情形。而且英特爾依照規畫，也將是世芯今年的重要AI晶片大客戶，所以也密切注意相關訂單後續是否有變化。

台積電 營收 英特爾

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