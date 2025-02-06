顯示器廠客戶 提前拉貨
美國總統川普上任後，啟動關稅大戰，不少以美國為主力市場的品牌紛紛提早因應備戰，因而自去年底就掀起一波拉貨潮。台廠今年元月面對春節長假效應，根據已公告元月營收的顯示器相關供應鏈觀察，年增率都相當大，透露「春江水暖鴨先知」的訊息。
川普關稅大刀揮向歐盟，歐洲食物調理機品牌廠的面板主力供應商光聯（5315）元月合併營收1.51億元，雖月減10.1%，但較去年同期大增53.6%。光聯表示，元月營收年增率超過五成，主要是因為出貨歐洲客戶較去年同期增加。
光聯歐洲客戶去年第4季起展開拉貨潮，去年12月合併營收1.68億元，月增4.6%，年增74.3%，單月營收連增三個月，來到近25個月的單月新高。推升去年第4季合併營收達4.77億元，季增21.6%，年增65.8%。2024年合併營收15.56億元，較2023年微減0.2%。
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