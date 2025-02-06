國巨強化高階產品應用價值
日本是全球最大被動元件生產國，國巨（2327）董事長陳泰銘這次直搗黃龍，首度直接收購日本當地企業，做大國巨集團量能，業界認為，陳泰銘瞄準的是能直攻日本市場，強化高階終端產品應用價值。
國巨近年積極發動併購，2019年收購美商基美，當時陳泰銘就說，國巨在日韓市場的營收占比微乎其微，但基美有14%營收來自日本、韓國，併購基美後，國巨除了能分散市場外，也能藉由基美進一步打進日韓市場。
業界分析，日本市場相較其他國家來的封閉許多，從人員管理上，在終身雇用的制度之下，日本組織中管理階層的產生，多半會選擇提拔從基層一路做起的員工，也間接使日本人認為管理者、員工和股東共同分享公司所有權。
另一方面，日本公司高層決策團隊大多數相當保守和封閉，部分的公司，不管在哪個國家設立分公司，多半直接派遣日本的團隊過去，較少聘請當地有能力的人擔任決策者，也因此要打進日本市場實屬不易。
回首國巨近年來的營運策略，積極布局半導體領域，加上既有的被動元件、感測器事業等，轉型為整體解決方案供應商，國巨集團可以說是一次次華麗轉型，往更高階的里程碑邁進。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言