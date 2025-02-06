國巨強化高階產品應用價值

日本是全球最大被動元件生產國，國巨（2327）董事長陳泰銘這次直搗黃龍，首度直接收購日本當地企業，做大國巨集團量能，業界認為，陳泰銘瞄準的是能直攻日本市場，強化高階終端產品應用價值。

國巨近年積極發動併購，2019年收購美商基美，當時陳泰銘就說，國巨在日韓市場的營收占比微乎其微，但基美有14%營收來自日本、韓國，併購基美後，國巨除了能分散市場外，也能藉由基美進一步打進日韓市場。

業界分析，日本市場相較其他國家來的封閉許多，從人員管理上，在終身雇用的制度之下，日本組織中管理階層的產生，多半會選擇提拔從基層一路做起的員工，也間接使日本人認為管理者、員工和股東共同分享公司所有權。

另一方面，日本公司高層決策團隊大多數相當保守和封閉，部分的公司，不管在哪個國家設立分公司，多半直接派遣日本的團隊過去，較少聘請當地有能力的人擔任決策者，也因此要打進日本市場實屬不易。

回首國巨近年來的營運策略，積極布局半導體領域，加上既有的被動元件、感測器事業等，轉型為整體解決方案供應商，國巨集團可以說是一次次華麗轉型，往更高階的里程碑邁進。