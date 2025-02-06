產官合作首例！台中市、台積電聯手創碳權

國內首例！台中市政府昨（5）日宣布，攜手台積電（2330）創碳權「海岸造林碳匯自願減量專案」已通過環境部審查。據了解，台積電已規劃持續與市府擴大合作，中部地區亦有多家廠商有意跟進，加入「創匯減碳」行列。

台中市農業局指出，台中市政府與台積電合作的海岸造林專案面積約2.834公頃，以70%存活率估計，30年至少可取得減碳額度約1,011公噸二氧化碳當量（CO2e）的碳權。

農業局表示，此次海岸造林專案，地點位於台中市大安區南莊海堤旁，全案於110年10月啟動，共計種植4萬4,850株，樹種以黃槿、草海桐、水黃皮為主，新植種植利用雙柱型水源寶育樹盆（即水寶盆）種植苗木。期間歷經成立專案執行團隊、基線情境基本調查、新植造林、撰寫專案計畫書及委託第三方查驗機構確證，至最終於113年2月共同向環境部提出專案註冊申請。

經環境部召集國內專家學者辦理多次審議，並於今年1月21日同意註冊申請，完成國內首例以海岸旁場地新植造林，進行碳匯註冊成功的案例。

專案案場工作執行，前三年為台積電進行新植造林，第4至30年則由市府與台積電共同經營維護、撫育，透過定期巡視植林，確保樹存活率，以取得預期碳減量額度，除了讓政府機關節省維護人力與經費負擔，也讓企業實踐ESG目標，營造雙贏。

農業局表示，「台積電台中大安海岸造林自願減量專案」為全國首例以新植造林-海岸造林自願減量專案註冊申請成功，是台中市政府淨零排碳政策推動上的重要里程碑。

面對全球氣候變遷、國際永續淨零趨勢，市府團隊在增加自然碳匯部分，除積極盤點可造林公有林地，加強轄管公有林經營管理，更歡迎有意願的企業攜手合作增匯減碳行列，共同守護國民生活、整體生態平衡，共創多贏。

據了解，近年台積電持續強化減碳，依據規畫，台積電將於2025年起正式將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，除承諾2030年須達成雙方協議的排放減量目標外，2026年底前要完成產品碳足跡的第三方驗證，未合規者將減少業務合作，以期實踐供應鏈去碳化邁向零碳永續發展。