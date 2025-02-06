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DeepSeek禁用潮不利資服廠 聯發科、驊宏資等後市承壓

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
DeepSeek。（路透）
DeepSeek。（路透）

中國大陸AI新創公司DeepSeek禁用潮擴大，愈來愈多國家發布相關禁令，隨著美國政府有意揮出重拳管制，要重罰民眾下載與使用DeepSeek，後續恐引發更多國家跟進擴大限用，使得原本市場預期DeepSeek熱潮帶旺邊緣AI運算、資訊軟體服務業者後市美夢破碎，不利聯發科（2454）、驊宏資、邁達特、資通等台廠。

DeepSeek祭出低成本與高效能的AI模型，震撼科技業，即使台廠並未與DeepSeek有任何直接供應鏈關係，但市場看好隨AI應用成本下降，未來AI服務除大語言模型外，將加速普及至各產業領域的效率提升相關應用，激發新一波AI需求成長動能，終端應用可望百花齊放。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯發科近期受惠上述相關題材，即便智慧手機晶片本業並無特別的好消息，股價仍一路走高，昨天盤中攻上歷史天價1,530元，終場收1,525元、漲35元。

邁達特、資通等資訊軟體服務業也放量勁揚，尤以驊宏資氣勢如虹、連三日亮燈漲停作收最強悍，訊達也連續兩個交易日攻上漲停，成為盤面焦點。

法人分析，AI技術取得門檻降低，軟體變現速度將加快，刺激AI新應用及加速邊緣裝置普及，資服或軟體廠商可將AI代理相關應用整合至自家產品線，催生更具成本效益的AI解決方案，邊緣AI運算概念股也將受惠邊緣AI運算裝置需求大增驅動商機。

不過，隨美國政府有意以法案開鍘，擬全面禁止美國民眾協助中國大陸推動AI及下載或使用DeepSeek，違者將視為犯罪，甚至最重可處監禁，勢必將使DeepSeek前景蒙上一層陰影。

法人預期，若美國政府確定出重拳祭出DeepSeek管制，其他國家可能跟進，衝擊市場信心，AI技術及應用加速普及速度，也恐連帶遭到拖累，進一步壓抑資服業者及邊緣AI運算業者產品需求動能，聯發科等近期人氣指標股題材也將受累，最終仍將回歸基本面。

AI 美國 軟體

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