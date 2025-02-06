國巨再出手 140億併日商 有助整合資源、擴大規模

併購大王、被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘再出手。國巨昨（5）日公告，將公開收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics），藉此衝刺感測器業務，預期總交易金額約655.59億日圓（約新台幣140億元）。這是金蛇年台灣第一家上市公司啟動的跨國併購案。

國巨指出，透過此次跨國併購，後續將整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，預期收購後對提升集團每股淨值及每股純益都有正面助益。

國巨再次跨國併購 圖／經濟日報提供

國巨表示，擬以每股4,300日圓公開收購芝浦電子100%股權，與芝浦電子4日收盤價3,140日圓相較，溢價約36.94%，預計今年5月7日啟動收購，屆時同時進行並完成相關監管批准及其他必要程序。

國巨指出，本次規劃100%收購芝浦電子，總股數約1,524.62萬股，惟若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762.31 萬股（約當預定收購股數50%）時，本次公開收購數量條件仍告成就。

國巨說，透過集團全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，將能擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速提升全球市占率，特別是在美洲及歐洲地區，未來將提供更多的研發資源，促進芝浦電子的技術領先地位，為未來的成長做準備。

據悉，芝浦電子成立於1953年，最初是銅亞氧化物整流器及其他熱敏電阻和壓敏電阻製造商，如今已成為全球熱敏電阻市場的領導者，擁有超過4,800名員工，年營收超過320億日圓。該公司為車用、工業設備、家電和醫療等終端應用領域提供各種解決方案。

業界說明，熱敏電阻廣泛應用在開關電源、模塊電源、溫度傳感器、電源、電子整流器、自動調節加熱、電路保護等場所，其體積小，功率大，使用在電源電路上主要作業時抑制浪涌電流、也稱突波電流。一般串聯在輸入電路中，它有一個額定的零功率電阻值，當串聯在電源迴路中，可以有效抑制開機的浪涌電流，並且消耗功率幾乎可以忽略不計。

業界點出，熱敏電阻因其作為溫度感測器和電路保護元件的雙重用途，主要能瞄準汽車、消費性電子、數位電子、工業和高可靠性等終端市場。等主要終端市場中得到消費。