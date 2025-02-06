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集邦發布報價預測 TV面板價續揚 雙虎利多

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板市場持續復甦，淡季報價不僅有撐甚至看漲，將助攻群創、友達營運。聯合報系資料照
面板市場持續復甦，淡季報價不僅有撐甚至看漲，將助攻群創、友達營運。聯合報系資料照

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布2月上旬面板報價預測，看好本季電視面板價格續揚，監視器面板價格同步蠢動，筆電面板也可望持平。法人看好，面板市場持續復甦，淡季報價不僅有撐甚至看漲，將助攻群創（3481）、友達營運。

面板雙虎將於下周公布元月營收，友達並規劃13日舉行法說會，法人認為，隨著市況持續復甦，雙虎有望釋出正向訊息。

群創董事長洪進揚先前曾表示，看好今年面板產業需求成長，主要是著眼於電視面板的量、價可望逐步回溫，PC和筆電也可望有小量成長；2025年會比2024年呈現溫和成長。

友達董事彭双浪認為，今年在同業「按需生產」及商用機種回溫及預期換機潮的帶動下，對2025年產業供需相對樂觀。

集邦研究副總范博毓表示，美國總統川普就任後，關稅戰逐漸浮上檯面。中國大陸持續推動以舊換新政策的支撐下，大部分的品牌客戶在去年第4季至今年第1季都能維持較強的採買動能，反映關稅實施前提前備貨的需求。

他說，短期內關稅議題還沒有帶來太顯著的衝擊，面板價格因需求仍維持在穩定強勁的水準下，可望持續獲得上漲的支撐。

集邦預估，2月電視面板價格走勢為：32吋上漲0.5美元，43吋漲1美元，50吋持平，55吋與65吋上漲1美元，75吋上漲3美元。

監視器面板方面，范博毓認為，2月監視器面板需求將逐月轉強，本季整體出貨有機會季增0.5%，雖然是傳統淡季，仍維持不錯的需求動能，主因電視需求明顯轉強，產能排擠效應讓品牌客戶也開始增強備貨。由於電視面板價格上漲，面板廠也開始醞釀漲價氛圍下，更有機會加大品牌客戶提前備貨的力道。

此外，調漲關稅已趨於明朗，少部分品牌多半在去年底已預先準備，對於近期面板需求的變動影響較不明顯。

觀察2月監視器面板價格走勢，在面板廠想積極拉升價格，品牌客戶抱持觀望心態拉扯下，范博毓預期Open Cell面板有望率先反映微幅上漲0.1美元；面板模組則仍持平。

范博毓指出， 筆電用面板2月需求仍屬傳統淡季，預估首季整體需求較去年第4季減少5.5%。但品牌客戶多半擔憂關稅問題，多在去年第4季就開始提前預作準備，在2月關稅實施明朗化後，對於面板採購暫時沒有太多新的變化。本季筆電面板需求維持在較低檔的水準，且品牌需求目前變動不大，面板廠不敢貿漲價。預估2月筆電面板價格走勢全面持平。

關稅 電視面板

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