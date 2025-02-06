智慧經營／三集瑞科技董事長林伙利 技術創新 抓住商機

電感大廠三集瑞-KY（6862）以專注電感元件製造和技術創新而聞名，董事長林伙利更以「公司優勢為客製化產品及自動化程度高」為傲，看好AI伺服器、AI PC以及車用電子市場的增長動能，隨著新品陸續上市及新產能開出，正向看待2025年營運將持續成長，三集瑞下半年可望迎來營運爆發期。

客製化自動化生產

在1990年就成立的三集瑞-KY，是國內老牌的電感廠，林伙利自台北工專電機科畢業後，進入所羅門跑業務，嗅覺敏銳的他，看到當時包括Switch power supply、主機板等都需要鐵芯、磁珠跟電感這些元件，因緣際會發現電感行業生意可以做，加上小時候在馬祖生活清苦，從小立志長大要有一番作為，於是林伙利在三年後離開所羅門、走上創業之路，三集瑞-KY就此成軍。

林伙利說，起初，三集瑞-KY主要以繞線式電感為主，之後便開始做模壓電感，再來便進一步開始開發模具，也因此公司擁有設計、製造能力後，就幫客戶客製化電感，提供因應高功率、高效能、高抗噪、小型化市場需求的各式客製化規格產品，同時還可以在電感產品上，將客戶LOGO印在上面，更具有辨識度。

綜觀來看，三集瑞-KY以高度客製化與自動化生產為核心競爭力，公司也持續投資於技術開發，推出如TLVR模壓電感等新產品，該產品具有降噪、溫升電流與功率密度等多項優勢，可廣泛應用於AI伺服器、AI PC、AI顯示卡及車用電子等領域。

為滿足客戶對高功率、高效率電感的需求，三集瑞-KY還採用多小尺寸電感的設計方案，避免高溫集中於特定元件，並提高整體系統的散熱效率與穩定性。

林伙利點出，公司將進一步開發小尺寸高功率電感產品，以搶占高階領域的市占率。

目前，三集瑞-KY的AI伺服器電感出貨暢旺，已成為公司主要的營收驅動力。林伙利說明，隨著美系客戶新一代AI伺服器平台的量產，相關產品出貨有望進一步升溫，此外，公司AI PC電感產品已開始小量出貨，並預計於今年逐步放量，AI產品營收占比從去年15%快速攀升至30%，目標是未來達到四至五成。

聚焦AI車用領域

除了AI應用外，三集瑞-KY同步積極布局車用市場，開發包括充電樁電感在內的多項新產品。林伙利透露，當前已有五、六款新產品正在送樣，這些產品將於2025年下半年至2026年間逐步發酵，為公司營收帶來顯著貢獻。

為了迎接新訂單，三集瑞展開擴產行動，斥資3至4億元擴建包含微型功率電感在內的40條生產線，設備總產能可望翻一倍，上看每月九億顆；越南廠因文件作業流程，估於今年底至明年投入量產，整體而言，無論是擴產手筆或是擴產幅度，在電感廠中相對醒目。

林伙利強調，未來AI與車用市場將是三集瑞-KY的主要兩大引擎，預計在AI伺服器和車用電子技術的不斷演進下，對電感元件的需求將繼續增加，公司會專注於技術創新與市場拓展，提供更多高階產品以滿足市場需求。

展望未來，三集瑞-KY將致力於在新興應用市場中深耕發展，邁向長期穩健成長的目標，成為全球電感市場的重要推動者。