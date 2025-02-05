台達電加碼投資美國 斥資3.9億購置員工宿舍
呼應美國總統川普積極引導製造業回流，台達電持續擴大美國投資，今天代美國子公司Delta Electronics（USA）公告，加碼德州FWT實驗室的建置工程預算，並斥資1200萬美元（約新台幣3.9億元）取得德州多筆房屋不動產，擬做為員工宿舍。
台達電去年9月宣布，美國子公司決議在德州建置FWT實驗室，並興建F2廠及辦公大樓，合計投資金額約2.09億美元，聚焦領域包括資料中心、電信資通訊基礎設施、電動車充電以及電力電子元件解決方案等。其中FWT實驗室將於設備、人員到位後啟用，F2廠預計3年內完工，目標到2030年德州廠區擴增至近千名人力規模。
原本台達電美國FWT實驗室預估工程總價款約420萬美元，今天補充公告，因應後續工程執行，工程價款追加至約808萬美元。
另外，台達電今天也公告美國子公司決定投下約1200萬美元，取得預售不動產，包括位在美國德州布蘭諾（Plano，另譯普萊諾市）Gabb Road的14幢房屋，以及Palo Pinto Drive的7幢房屋，總建物面積約4.97萬平方英尺，擬做為員工宿舍。
台達電強調，客戶在哪裡，台達電希望能夠就近服務客戶，因此很早就開始布局美國，未來也會持續加碼美國投資。由於川普最近對鄰近的墨西哥、加拿大發動關稅戰，此次台達電加碼美國投資，格外受到關注。
回顧台達電美國子公司2022年宣布斥資3500萬美元，購入美國德州布蘭諾土地及廠房，當時規劃主要供應電信、資料中心基礎設施，以及電動車充電樁等相關客戶訂單需求。之後又因應下游車廠客戶需求，在底特律購置5英畝的土地及辦公室，就近服務車廠客戶。
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