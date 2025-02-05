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佳世達營收／1月165.38億元、年增1.6% 看好全年營運成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達。記者吳康瑋／攝影
佳世達。記者吳康瑋／攝影

佳世達（2352）5日公布今年元月營收，因邁入傳統淡季及農曆春節工作天數減少影響，業績月減12.3%、但年增1.6%，佳世達指出，資訊科技、商業工業、醫療、智能方案事業較去年同期成長。展望後市，佳世達預期在主要業務皆成長下，預估今年營收將優於去年。

佳世達公布元月營收為165.38億元，在資訊科技、商業工業、醫療、智能方案事業較去年同期成長下，帶動元月營收交出優於去年同期的成績。

展望後市，佳世達看好今年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等全部業務皆增長下，將帶動2025年營運更勝去年。

佳世達2024年原本預期營運將優於2023年，惟在智能解決方案事業群及網通事業表現欠佳下，加上醫療事業雖交出成長，但受到中國大陸經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，讓醫療事業無法達成2024年營收突破300億的目標。

不過，佳世達董事長陳其宏先前表示，2025年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等主要業務皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝去年。

佳世達持續擴張醫療事業版圖，今年元月宣布斥資2.16億元，參與認購視航生物醫學股份有限公司私募普通股，待交易完成後，佳世達將持有5.71% 股權。

佳世達指出，藉由此投資，雙方在醫療產業的眼科領域展開更多層面的協作，包括透過佳世達醫療事業群在通路上的優勢，雙方拓展更多商機，創造雙贏局面。

此外，佳世達指出，T3300數位彩色超音波掃描器，榮獲「SNQ國家品質標章」與「國家生技醫療品質獎」雙料大獎。

佳世達 營收

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