快訊

台鐵平均票價漲幅26.8% 一張圖看各站新票價

大S骨灰安置家裡 小S證實「不辦告別式」：思念她就放在心中

PChome 24h公布開學季熱銷榜 限量「RTX50系列顯卡」2分鐘完售

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

寒假即將結束，全國中小學與大專院校將陸續開學，帶動開學準備需求激增。PChome 24h購物觀察，近一周（1/27～2/2）站上3C裝備的搜尋量不斷攀升，「5080/90顯示卡」的熱搜度尤為突出，PChome 24h購物在春節期間（1月30日晚間10時）限量開賣「NVIDIA GeForce RTX50系列顯示卡組合」，搭配升級款電源供應器與主機板入手約5萬元至7萬元，首批現貨短短2分鐘內即搶購一空，顯示市場對於輝達（NVIDIA）高效能顯示卡的超高關注度與驚人買氣。

值得一提的是，近期掀起全球搶購熱潮的「AMD 9800X3D處理器」，12月以來更持續位居站上熱搜榜，推升DIY電腦品類在1月上旬的業績年增七成，成為一大亮點。不僅如此，兩大電競周邊品牌ROG及RAZER在1月上旬也分別有近30％與近20%的銷售年增長，展現消費者對高效學習與娛樂的強烈需求。

瞄準開學季商機，PChome 24h購物「新春開學季」強勢登場，即日起至2月10日，全場17折起，再祭出五招採購攻略，幫助消費者輕鬆準備返校所需，同時大省荷包。包括領折價券、天天抽抽樂、超值品類日、全站加碼送以及刷卡賺回饋。

PChome 24h購物也觀察到，自2月1日以來站上「Kobo電子書閱讀器、運動休閒鞋、籃球鞋、羽球鞋、保溫杯、葉黃素」搜尋量持續增溫，其中「Kobo電子書閱讀器」受開學季需求帶動，單日業績飆升200%，顯示消費者對於閱讀體驗的升級越發重視。而在開工、開學倒數階段，消費者除了調整飲食與作息，對於補充體力與提振精神的保健食品需求也明顯增加。

NVIDIA PChome 消費

延伸閱讀

小城狀元造出AI界鯰魚！揭密DeepSeek梁文鋒：為何在6年前密囤萬張輝達顯卡？

因應開學即將到來 高公局：2月9日國五高乘載照常實施

影／台南中小學提早今天開學...學童哀嚎 警：未收心多遲到

台南國中小因全中運全台今最早開學 楠西國中因地震改地方上課

相關新聞

上台前仍緊張！作者曝黃仁勳好勝心超乎常人 在家像個「傻老爸」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳引領人工智慧（AI）風潮，在公開場合展現出自信、風趣又親切的一面，但根據「黃仁勳傳」作者...

網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。

PChome 24h公布開學季熱銷榜 限量「RTX50系列顯卡」2分鐘完售

寒假即將結束，全國中小學與大專院校將陸續開學，帶動開學準備需求激增。PChome 24h購物觀察，近一周（1/27～2/...

併購大王再出手 國巨將斥資140億元收購日本芝浦電子

併購大王、被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘再出手，5日公告將公開收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura El...

神基攜手德國汽車零件廠搶攻維修市場 展現客製化解決方案能力

神基（3005）控股旗下子公司神基科技 (Getac) 5日宣布與德國汽車零組件集團馬勒（MAHLE）旗下MAHLE A...

中市與台積電創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過

國內首例「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查，至少取得1011噸減量額度，即碳權，台中市政府農業局表示，台中市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。