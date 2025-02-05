PChome 24h公布開學季熱銷榜 限量「RTX50系列顯卡」2分鐘完售

寒假即將結束，全國中小學與大專院校將陸續開學，帶動開學準備需求激增。PChome 24h購物觀察，近一周（1/27～2/2）站上3C裝備的搜尋量不斷攀升，「5080/90顯示卡」的熱搜度尤為突出，PChome 24h購物在春節期間（1月30日晚間10時）限量開賣「NVIDIA GeForce RTX50系列顯示卡組合」，搭配升級款電源供應器與主機板入手約5萬元至7萬元，首批現貨短短2分鐘內即搶購一空，顯示市場對於輝達（NVIDIA）高效能顯示卡的超高關注度與驚人買氣。

值得一提的是，近期掀起全球搶購熱潮的「AMD 9800X3D處理器」，12月以來更持續位居站上熱搜榜，推升DIY電腦品類在1月上旬的業績年增七成，成為一大亮點。不僅如此，兩大電競周邊品牌ROG及RAZER在1月上旬也分別有近30％與近20%的銷售年增長，展現消費者對高效學習與娛樂的強烈需求。

瞄準開學季商機，PChome 24h購物「新春開學季」強勢登場，即日起至2月10日，全場17折起，再祭出五招採購攻略，幫助消費者輕鬆準備返校所需，同時大省荷包。包括領折價券、天天抽抽樂、超值品類日、全站加碼送以及刷卡賺回饋。

PChome 24h購物也觀察到，自2月1日以來站上「Kobo電子書閱讀器、運動休閒鞋、籃球鞋、羽球鞋、保溫杯、葉黃素」搜尋量持續增溫，其中「Kobo電子書閱讀器」受開學季需求帶動，單日業績飆升200%，顯示消費者對於閱讀體驗的升級越發重視。而在開工、開學倒數階段，消費者除了調整飲食與作息，對於補充體力與提振精神的保健食品需求也明顯增加。