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併購大王再出手 國巨將斥資140億元收購日本芝浦電子

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。圖／本報系資料庫
國巨董事長陳泰銘。圖／本報系資料庫

併購大王、被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘再出手，5日公告將公開收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）之股份，用於衝刺感測器業務，交易總金額約655.59億日圓、約新台幣140億元。

國巨表示，透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市占率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。未來將提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位。

國巨指出，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

據悉，芝浦電子成立於1953年，最初是銅亞氧化物整流器及其他熱敏電阻和壓敏電阻的製造商，如今，芝浦電子已成為全球熱敏電阻市場的領導者，擁有超過4,800名員工，年營收超過320億日元。該公司為車用、工業設備、家電和醫療等終端應用領域提供各種解決方案。

國巨 感測器

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