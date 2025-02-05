神基攜手德國汽車零件廠搶攻維修市場 展現客製化解決方案能力

神基（3005）控股旗下子公司神基科技 (Getac) 5日宣布與德國汽車零組件集團馬勒（MAHLE）旗下MAHLE Aftermarket合作，以搭載Android作業系統的Getac強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具。這項具有戰略意義的合作對於Getac而言，是個重要的里程碑，展現了為全球市場提供客製化解決方案的能力。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「我們很榮幸可以參與此次重要的戰略合作，與MAHLE Aftermarket一起提供滿足汽車售後市場所需的強固型解決方案。我們的目標是運用創新的數位科技，協助全球各地的維修廠快速高效地解決日常挑戰。」

MAHLE Aftermarket希望透過可靠的技術供應商，能助益其全球市場營運，也能積極協助其達成科技創新的使命。此次推出的全新汽車售後市場工具，採用了強固型硬體解決方案，適用於多品牌專業維修廠，讓獨立維修廠能保證維持高品質標準，並協助他們提升客戶體驗。

汽車維修廠經常面臨粉塵、油脂、濕氣及溫度變化等挑戰，因此強固耐用的解決方案是MAHLE Aftermarket的最佳技術選擇，其所需要的一套完整解決方案包括一台精巧且強固耐用的Android Enterprise Recommended認證平板電腦，並兼具便攜性、行動性、多樣功能及各式配件，以協助維修廠更高效地解決日常挑戰。

MAHLE Aftermarket全球產品管理服務解決方案負責人Daniel Hessenauer表示：「我們在進行廣泛的市場調研後選擇了 Getac，因為Getac在全球汽車產業擁有豐富經驗及技術能力，可根據我們的特定需求，提供客製化解決方案。」

MAHLE Aftermarket是專注於汽車零配件的事業部，利用生產原裝設備的專業技術拓展其產品範圍，為貿易合作夥伴、維修車間及引擎修理廠提供服務。MAHLE Service Solutions 分部為車間設備所開發的產品、及其全面的服務和個性化的培訓課程，更進一步地完善了其產品供應。MAHLE Aftermarket 在全球超過30個地點開展業務，擁有超過1,900位員工以及其他銷售辦事處。截至2023年12月31日，該業務部門的全球銷售額已超過 12.6 億歐元。