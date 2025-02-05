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中市與台積電創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府與台積電合作的海岸造林專案，面積計約2.834公頃。圖／台中市農業局提供
台中市政府與台積電合作的海岸造林專案，面積計約2.834公頃。圖／台中市農業局提供

國內首例「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查，至少取得1011噸減量額度，即碳權，台中市政府農業局表示，台中市政府與台積電合作的海岸造林案面積計約2834公頃，以70%存活率估計，30年至少可取得減碳額度約1011公噸二氧化碳當量（CO2e）的碳權。

農業局表示，此次海岸造林專案由台中市政府與台積電共同合作，地點在台中大安區南莊海堤旁，專案邊界非位於事業範圍內，民國110年10月啟動，種植共計4萬4850株，樹種以黃槿、草海桐、水黃皮為主，新植種植利用雙柱型水源寶育樹盆，即水寶盆種植苗木。

期間歷經成立專案執行團隊、基線情境基本調查、新植造林、撰寫專案計畫書及委託第三方查驗機構確證，113年2月共同向環境部提出專案註冊申請，經環境部召集國內專家學者辦理多次審議，今年1月21日同意註冊申請，完成國內首例以海岸旁場地新植造林進行碳匯註冊而成功的案例。

農業局說明，此專案案場工作執行，第1至3年為台積電新植造林工作，第4至30年由台中市政府與台積電共同經營維護、撫育，透過定期巡視植林情形，確保樹存活率，取得預期碳減量額度，讓政府機關節省維護人力與經費負擔外，也讓企業實踐ESG目標，營造雙贏局面。

農業局說，「台積電台中大安海岸造林自願減量專案」為全國首例以新植造林-海岸造林自願減量專案註冊申請成功，是台中市政府淨零排碳政策推動上的重要里程碑；面對全球氣候變遷、國際永續淨零趨勢下，市府團隊增加自然碳匯部分，積極盤點可造林公有林地，加強轄管公有林經營管理，也歡迎有意願的企業攜手合作增匯減碳行列，共同守護國民生活、整體生態平衡。

台中市 台積電 農業

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