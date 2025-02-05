集邦：需求穩定 電視面板2月報價續揚

集邦科技（TrendForce）5日公布今年二月上旬面板價格，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求穩定，2月報價續揚。

TrendForce研究副總范博毓表示，2月電視面板需求仍維持穩定，但在川普就任後，關稅問題的隱憂也逐漸浮上檯面。雖然因為中國大陸國內以舊換新政策的支撐，大部分的品牌客戶在去年第4季至今年第1季都能維持較強的採買動能，但勢必也多少反映了關稅實施前提前備貨的需求，因此短時間之內關稅問題暫時還沒有帶來太顯著的衝擊，面板價格也因為需求仍維持在穩定強勁的水準下，而可望持續獲得上漲的支撐。目前預估2月份電視面板價格走勢，32吋預估上漲0.5美元，43吋上漲1美元，50吋持平，55吋與65吋上漲1美元，75吋上漲3美元。

他指出，預估2月MNT面板需求將逐月轉強，第1季整體出貨有機會較去年第4季季增0.5%，雖然是傳統淡季但仍維持不錯的需求動能，主要的原因仍是電視需求明顯轉強之下，產能的排擠效應讓品牌客戶不得不也開始增強備貨，加上電視面板價格上漲，面板廠也開始醞釀漲價氛圍下，更有機會加大品牌客戶提前備貨的力道。此外，關稅的實施已趨於明朗，少部分品牌多半在去年底已預先準備，反而對於近期面板需求的變動影響較不明顯。目前觀察2月份的MNT面板價格走勢，在面板廠想要積極拉升價格，品牌客戶則仍抱持觀望心態之下，預期 Open Cell面板有空間率先反映微幅上漲0~0.1美元，面板模組則仍維持全面持平態勢。

范博毓表示， 筆記型電腦用面板2月需求仍處於傳統淡季循環中，預估第1季整體需求較去年第4季季減5.5%。由於品牌客戶多半擔憂關稅問題，因此在去年第4季就開始提前預作準備，因此反而在二月份關稅實施明朗化後，對於面板採購暫時沒有太多新的變化。在第1季面板需求維持在較低檔的水準，且品牌需求暫且變動不大的狀況下，面板廠也不敢貿然提出漲價想法，目前預估2月份的NB面板價格走勢，仍是維持全面持平態勢。