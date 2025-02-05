前中華電董座郭水義轉戰純網銀 正式出任將來銀董事長

純網銀將來銀行5日召開第二屆第27次董事會（臨時會），通過補選董事長，由前中華電（2412）董事長郭水義出任，隨後完成交接授印。

將來銀行首任董事長鍾福貴於去年12月17日提出辭呈，請辭董事長及董事職務；董事長及董事任期至2025年第一次股東臨時會散會後終止。5日上午先舉行股東臨時會補選一席董事為中華電信投資事業處副總經理陳元凱。隨後召開董事會補選郭水義任董座。

中華電信持股將來銀46.26%，為最大股東。據悉，年前陳元凱先是請辭董事一職並由郭水義直接遞補董事，至於鍾福貴空下的一席董事5日再於股東臨時會補選陳元凱擔任。

郭水義於2023年5月接任中華電董座，去年9月交棒給簡志誠，上任短短一年多就卸任，轉戰金融圈。郭水義為政治大學會計研究所碩士，曾任中華電信財務長、總經理，更是中華電信第一位財務背景的董事長。

將來銀行係台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路六大企業合資籌建。其中，泛官股的中華電信及兆豐銀行持股占比72%，將來銀被稱為純網銀「國家隊」。