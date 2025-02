上台前仍緊張！作者曝黃仁勳好勝心超乎常人 在家像個「傻老爸」

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳引領人工智慧(AI)風潮,在公開場合展現出自信、風趣又親切的一面,但根據「黃仁勳傳」作者史帝芬.維特觀察,外界鮮少知道即使是現在,站上演講舞台前,黃仁勳仍會緊張得來回踱步,而且他有超乎常人的好勝心,40多年前飲恨落敗的高中桌球決賽,在訪談中談及,黃仁勳還是會忍不住顯露懊惱情緒。

「黃仁勳傳」為全球第一本黃仁勳授權採訪傳記,作者史帝芬.維特(Stephen Witt)是居住於美國洛杉磯的財經記者,他在2023年為「紐約客」(The NewYorker)撰寫黃仁勳的人物專訪稿,開啟了黃仁勳採訪傳記的契機。

史帝芬.維特接受中央社獨家專訪時表示,他從未見過像黃仁勳這樣極為睿智且賣力工作的人,私底下的他截然不同,居家時候的黃仁勳就像個「傻老爸」,喜歡烹飪和丟棒球;回到工作崗位上,黃仁勳會以極快步調鞭策員工,在輝達工作的氛圍就像阿波羅登月計畫一樣,衝刺完成一個野心勃勃的目標,以下為專訪問答紀要。

問:黃仁勳最欣賞的AI能力及擘劃的AI願景為何?

答:黃仁勳最常提到的AI能力是設計微晶片

(microchip),這是他20多歲時的第一份工作內容,但現在已經能夠由電腦勝任。黃仁勳想像的AI未來,是一個由機器人處理幾乎所有事情的世界,包括隨意重組建築物的牆壁。

問:採訪黃仁勳最印象深刻的事情是什麼?

答:我從未見過任何像黃仁勳一樣的人,他極為睿智且賣力工作,總能侃侃而談,帶點情緒化(moody)。最讓我印象深刻的是看著黃仁勳在某次演講上台前來回踱步(shift back and forth on hisfeet)。他很擅長公開演說,發表過數千次簡報,但這仍然會讓他感到緊張。

問:在採訪傳記期間,以您角度觀察,黃仁勳在工作上和私底下的面貌有什麼不同?

答:好幾個人告訴我,在家的黃仁勳和工作時的他不一樣。有些人甚至暗示,黃仁勳展現憤怒和訓斥員工時,是一種刻意的表現(deliberate theater)。當黃仁勳待在家裡就像個「傻老爸」(goofy dad),喜歡烹飪和到處丟棒球,他不僅重視身為執行長的職責,也同樣重視身為一個好父親與好丈夫。

問:黃仁勳常被形容為工作狂,就您觀察,他提升工作效率的秘訣是什麼?

答:黃仁勳絕對是個工作狂,每天都工作很長時間,他已經這樣做40年了,我不確定他是怎麼樣避免自己累垮。

黃仁勳採用許多排程技巧來讓生產力最大化,其中有兩個最值得一提。首先,在開始一天的工作時,他總是立刻做最重要的事。其次,他使用「光速排程法」(speed of light)來決定一項工作的時間表,也就是假設一切順利的情況下,一件事可以多快完成,再根據這個理想化的極限,反向調整到確實可行,但仍比平常更快的期限。

問:為了推動AI晶片快速發展,黃仁勳對員工有哪些基本要求,就您親身觀察,輝達總部辦公室展現出什麼樣的氛圍?

答:大部分在輝達發生的事情,都與6個月的晶片發布週期綁在一起,如果你曾在週刊工作,就會了解那種壓力。輝達的工作步調極為迅速,許多專案交錯在一起,得在最後期限前透過一連串深夜加班趕工。令人驚訝的是,許多這些隨機應變的系統(improvisedsystems),仍然奠定了輝達晶片架構的基礎。

輝達的氛圍就像一個偉大研究計畫,要達成野心勃勃的目標,如同阿波羅計畫(Apollo program)一樣。黃仁勳讓許多員工變得很富有,他也受到員工愛戴,輝達員工甚至會用客製化的黃仁勳表情貼圖互相聊天。

問:在面對挫折和失敗時,黃仁勳是如何自處,如果碰到問題,會用什麼心態和方式解決?

答:黃仁勳遭遇挫折和失敗時,他的情緒會瀕臨爆發。他超痛恨失敗,尤其是一項專案執行欠佳的時候。在1970年代末期,他輸掉一場高中桌球決賽,即使過了40多年後我採訪他,我仍然可以感受到他的懊惱(upset)。

問:如果黃仁勳可以放假一天完全不工作,你認為他會去做什麼事?

答:開創另一個事業(Start anotherbusiness.)。