快訊

精舍版洪仲丘？死者生前「被逼跪拜佛像」遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

賴清德：DeepSeek風險巨大 台灣受影響第一線不可不慎

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨中常會今天邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道-以深度求索（DeepSeek）為例」為題進行專案報告，黨主席賴清德聽取報告後表示，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。

賴清德指出，隨著全世界對於AI服務需求持續增長，中國的大型語言模型在全球市場擴張，中共的內容審查機制會更嚴格、言論自由會更受限制。目前DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對DeepSeek進行評估並採取風險控管。

賴清德說，下周將在法國舉辦的人工智慧行動峰會（AI Action Summit）也即將進行相關討論；我國行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，要強化政府機關資安防護罩。

賴清德表示，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權AI，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，台灣需要加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結，要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。

DeepSeek 語言 賴清德

延伸閱讀

黃國昌嗆賴清德對大罷免表態 綠冷回：黃主席專心黨務

基層不滿以罷制罷綠委太少 賴士葆：菜會慢慢上

人物／李文忠大砲型格 從十一寇到論文案有不滿都要罵

民進黨政府高規格接待川普前朝高官 侯友宜嘉中退休導師：不當

相關新聞

上台前仍緊張！作者曝黃仁勳好勝心超乎常人 在家像個「傻老爸」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳引領人工智慧（AI）風潮，在公開場合展現出自信、風趣又親切的一面，但根據「黃仁勳傳」作者...

網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。

神基攜手德國汽車零件廠搶攻維修市場 展現客製化解決方案能力

神基（3005）控股旗下子公司神基科技 (Getac) 5日宣布與德國汽車零組件集團馬勒（MAHLE）旗下MAHLE A...

中市與台積電創碳權 「海岸造林碳匯自願減量專案」環境部審查過

國內首例「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查，至少取得1011噸減量額度，即碳權，台中市政府農業局表示，台中市政府...

集邦：需求穩定 電視面板2月報價續揚

集邦科技（TrendForce）5日公布今年二月上旬面板價格，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求穩定...

前中華電董座郭水義轉戰純網銀 正式出任將來銀董事長

純網銀將來銀行5日召開第二屆第27次董事會（臨時會），通過補選董事長，由前中華電（2412）董事長郭水義出任，隨後完成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。