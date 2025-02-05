「積極留才」廣達再啟動結構性調薪 1月八職等員工加薪3千元

代工大廠廣達（2382）再度啟動結構性調薪，4日發出內部公告宣布，為感謝同仁去年優異表現，從5日發放的1月薪資起將加薪3,000元，新聘僱的同仁起薪也同步調高，積極留才。

廣達內部公告指出，2024年全年台灣通膨率雖降低至三年來最低的2.18%，但為感謝全體八職等同仁去年優異表現，除維持每人年度調薪外，從1月薪資起將特別調薪3,000元。

廣達2021年、2022年及2023年均實施過結構性調薪，今年為近五年來第四度啟動結構性調薪，留才攬才不遺餘力。