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蟬聯十年 訊連旗下「威力導演」獲日本影音編輯軟體首獎

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連共同總經理林昭宏。記者吳康瑋／攝影
訊連共同總經理林昭宏。記者吳康瑋／攝影

軟體研發商訊連（5203）再創輝煌，旗下威力導演PowerDirector今年再度榮獲日本最具公信力的「BCN AWARD影音軟體類別」首獎，蟬聯十年獲此殊榮！面對此次獲獎，訊連共同總經理林昭宏表示，團隊深感榮幸能夠在競爭激烈的日本影音剪輯市場中締造十年佳績，這項成就不僅彰顯產品的卓越品質，更見證用戶對訊連科技的高度信任。

據悉，BCN AWARD為日本消費電子產品領域最具影響力的獎項之一，根據全國主要電子零售商、電腦專賣店和線上商店的實際銷售數據頒發。日本作為全球高品質產品的代表國家之一，以精湛的工藝、先進的技術以及對細節的追求而聞名，威力導演PowerDirector身為新手友善且擁有頂尖效能的全方位AI影音剪輯軟體，其使用者導向的設計原則完美契合了日本設計理念中對人性化與實用性的強調。

林昭宏表示，旗下主力產品「威力導演PowerDirector」擁有直觀且易於操作的介面，同時可以結合不斷升級的生成式AI功能，這也是威力導演在日本市場能長年穩居領先地位的關鍵因素，無論是一般用戶還是專業人士，皆能輕鬆掌握並充分發揮其影片剪輯潛力，穩居日本市場的影音剪輯領導地位。

近期威力導演全新推出的「AI音樂生成器（AI Music Generator）」功能為影音剪輯帶來前所未有的創作可能性，用戶不再需要透過第三方網站尋找影片配樂，只需在威力導演軟體內選擇音樂的風格、節奏、強度與長度等，即可利用 AI 自動生成適合的影片配樂。

「虛擬主播（Talking Avatar）」功能則提供自媒體創作者更輕鬆自在的影音呈現方式，也提升了創作的靈活性，用戶只需提供人物照片並設定文字或音訊，即可輕鬆生成虛擬人物影片；除了持續優化軟體外，訊連還推出了「AI Copilot」功能，讓使用者能夠透過與軟體內AI聊天機器人互動，更便捷地找到目標功能，從而實現更高效、更簡便的創作與編輯體驗。

林昭宏強調，「團隊能夠連續十年獲得日本 BCN AWARD 授予市占第一的肯定，我們深感榮幸，這不僅是對我們過去努力的充分認可，更見證了訊連科技在這十年間不斷優化與革新的成果。我們將繼續堅守著對品質與技術創新的承諾，專注於提升使用者體驗，幫助全球用戶釋放創作潛能」。

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