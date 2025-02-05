元太發布75吋戶外大型彩色電子紙看板 巴塞隆納ISE 2025魅力展出

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）5日宣布，已在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025）中，與多家系統夥伴合作展示採用E Ink Kaleido™ 3 Outdoor技術，目前最大型的75吋彩色電子紙看板。

歡迎各界前往ISE 2025現場，即日起至7日期間巴塞隆納展覽中心（Fira Barcelona）的三星電子展位（#3F500）、LG電子展位（#3K100）、DynaScan展位（#3C700）以及Agile Display Solutions展位（#4A500），親眼體驗大型戶外電子紙看板的魅力。

元太科技總經甘豐源表示：「隨著越來越多國家致力於減少碳足跡並提升環境的永續性，電子紙顯示器以其低功耗與無光害的特性，能為室內外的數位家外廣告（DOOH）看板帶來重大的改變。我們迄今最大尺寸75吋E Ink Kaleido系列看板，提供了一個兼具動態顯示與環境友善的解決方案，以滿足市場需求。」

75吋E Ink Kaleido 3 Outdoor顯示器專為數位家外廣告（DOOH）市場設計，適用於各種溫度的戶外環境。它具備動態彩色顯示能力，提供如海報般的視覺品質，同時也是一款低碳環保的顯示解決方案。

E Ink Kaleido 3 Outdoor是一種基於印刷式的彩色電子紙技術，利用黑白電子紙薄膜上的RGB彩色濾光片陣列，創造出溫暖且豐富的色彩顯示效果，支援4,096種色彩與清晰的文字呈現，提供舒適且不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，視覺效果接近彩色印刷紙質看板。E Ink Kaleido 3 Outdoor的操作溫度範圍介於-15°C至65°C之間，使其能在極寒或極熱的環境中運作，無需依賴昂貴且高耗能的加熱或冷卻裝置，從而減少額外的電力消耗。

許多歐洲國家正面臨能源危機，並已實施新法規限制數位看板的運作時間。由於，E Ink Kaleido 3 Outdoor耗電量極低，甚至可透過太陽能板供電運行，無需依賴電網電力。這意味著它可以取代高耗能的數位看板，並符合新的法規限制。當用於戶外資訊顯示時，E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色電子紙能快速且輕鬆地更新資訊，比傳統紙質海報和展示板更具功能性與環保效益。

E Ink秉持對永續發展的承諾，透過其獨特的PESG框架提供低碳顯示解決方案，助力實現淨零願景。根據富時羅素（FTSE Russell）的評估，E Ink 99.9%的產品營收，符合綠色收入標準。此外，穆迪評級（Moody's Ratings）針對E Ink的綠色貸款發布了第二方意見書（SPO），確認其符合《綠色貸款原則》（2023年），並給予「SQS2非常好」的高永續性評分，肯定E Ink電子紙產品在環境貢獻與國際標準遵循方面的卓越表現。

E Ink致力於為智慧城市及更廣泛的社區提供節能、無光害、環保且對視覺有益的產品。哈佛大學公共衛生學院的研究指出，電子紙無需自發光且不散發藍光，因此不會對人眼造成傷害，在電子紙裝置開啟前光時，與傳統LCD顯示器相比，更健康三倍。此外，電子紙是全球首個獲得國際暗空協會（International Dark Sky Association）認證的顯示技術，與紙質和LCD顯示器相比，電子紙具有顯著的節能與低碳優勢。例如，應用於智慧公車站牌的電子紙，透過太陽能系統供電，可實現100%使用再生能源，無需連接電網，成為實現全球淨零碳目標的理想解決方案。