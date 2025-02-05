廣達「結構調薪」開獎 全員都有、加薪幅度曝光

代工大廠廣達（2382）近年積極布局AI伺服器領域，而團隊為犒賞旗下全體員工的辛勞，也於4日公告啟動「結構調薪」，公司發言體系也在5日向《經濟日報》證實大調薪的消息並透露，「團隊公告宣布，將對旗下所有「8職等」以上的同仁，全員進行「結構性調薪」，而這次調薪的幅度為每人調升3000元」，消息一出，立刻引發市場熱議，更有不少網友留言「求內退」，吸引外界關注。

據悉，廣達除已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)最強晶片GB200也拿下不小的份額，而董事長林百里日前也在旺年會上，向外界連續高喊三次「廣達又第一啦！」。並直言，廣達在「AI人工智慧」的成績拿下第一，而這都是大家的功勞，展望2025年市場表現，他也透露，2025年是一個「禧年」，並認為市場還有很多的機會，看好廣達後續表現。

對此，其實廣達自從2021年起連續每年都替全體員工來調整薪資，2023年底更宣布，依不同職等各自替大家進行加薪，調整的金額雖然每個人都不盡相同，但若以8職等員工為例，其加薪幅度則高達3,000元。而這次再宣布為全體8職等以上員工「調薪3000元」更是為廣達團隊的競爭力錦上添花。而若以新入職員工的薪資價碼58K來計算，若加上這次調薪3千元，那每個月的薪資就可以達到61K左右，羨煞眾人。

廣達近年面對市場來勢洶洶的通貨膨脹壓力、和急迫的人力缺口，已啟動多項留才措施來應變，而每年的加薪幅度更成為外界關注焦點；而團隊每年固定都會依個人績效、與不同所屬單位進行調薪，若再加上今次的調薪計畫，等於廣達至今已連續五年替同仁進行調薪，坐實代工廠中最「幸福」企業的地位，讓外界羨慕不已。