快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

Axis發布2025年六大安防科技革新趨勢

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

隨著全球安全挑戰以前所未有的速度演變，安迅士網絡通訊公司(Axis Communications) 發布 2025 年將徹底改變安全與效率的六大關鍵科技趨勢，分析顯示創新與適應性在滿足全球企業與社群複雜需求中的重要性日益增加。

1. 混合式解決方案：選擇自由的基礎

企業更普遍採用整合邊際、雲端和本地端技術的混合式架構。此靈活性使企業能夠根據特定的法規、數據控制以及能源效率需求，量身打造合適的安防解決方案。

2. AI 進化與效率提升

從深度學習到生成式 AI，各種 AI 技術的應用將改變安防領域的營運效率。AI 的不斷進化提供改善分析與決策過程的機會，並進一步強化混合式架構成為安防產業的標準。

3. 超越安全與安防

由 AI 驅動的進階分析功能將實現更快速、更高效的事件回應。來自多種感測器──影像、音訊、環境──的數據將被應用於超越傳統安防的領域，落實更高的營運效率與商業智慧。

4. 影像品質的「重生」

隨著分析與 AI 技術的進步，更高解析度的影像無論在任何使用情境中都將達到更理想的結果。物件辨識將更加準確，並生成更多詳細的數據（和元數據）。對於更高影像品質的需求再次成為焦點，並帶來提升效率與效能的新機會。

5. 軟體支援提供產品的長期價值

隨著硬體品質的不斷提升，持續的軟體支援將變得至關重要。攝影機的功能與網路安全性將依靠穩健的軟體維護，確保產品的壽命與可靠性。

6. 技術自主權為客戶創造優勢

擁有更多核心技術自主權的技術供應商，能夠更全面地滿足客戶需求。此項掌控能力使供應商能夠設計出量身定製的功能，並有助於降低與全球供應鏈中斷相關的風險。

Axis Communications北亞區總監張佩瑀表示，安防產業正處於關鍵時刻，我們對於 2025 年趨勢的發展分析，顯示出創新對於打造更安全、更智慧世界的重要性。

AI 社群 軟體

延伸閱讀

台灣若捲入關稅戰 美晶片恐漲價59% 衝擊全球供應鏈

經濟日報社論／AI全球對話與協作刻不容緩

川普徵關稅 工總：若台增加進口美天然氣可互蒙其利

川普新關稅生效中國大陸回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

相關新聞

「語言混雜」造成？OpenAI o3-mini被曝大量使用中文推理

OpenAI 在1日推出最新研發的輕量級人工智慧模型 o3-mini，不過國外網友發現，在沒有使用者干預的情況下，竟大量...

網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。

DeepSeek橫空出世引疑慮 KPMG謝昀澤：無法擺脫AI資安風險

被預期是人工智慧領域的新星DeepSeek憑藉其高效能與低成本的特性迅速崛起，引發全球關注，同時也對傳統AI巨頭造成龐大...

「積極留才」廣達再啟動結構性調薪 1月八職等員工加薪3千元

代工大廠廣達（2382）再度啟動結構性調薪，4日發出內部公告宣布，為感謝同仁去年優異表現，從5日發放的1月薪資起將加薪3...

蟬聯十年 訊連旗下「威力導演」獲日本影音編輯軟體首獎

軟體研發商訊連（5203）再創輝煌，旗下威力導演PowerDirector今年再度榮獲日本最具公信力的「BCN AWAR...

元太發布75吋戶外大型彩色電子紙看板 巴塞隆納ISE 2025魅力展出

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）5日宣布，已在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025）中，與多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。