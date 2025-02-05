行政院不補足NCC委員 台灣民眾可能被政府斷訊

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數目不足，將可能導致台灣有線電視收視戶被政府斷訊。NCC今日統計，上半年將有四家無線台、八家衛廣事業共九個頻道以及25家廣播電台等共37家事業執照陸續到期，最快有兩家有線電視頻道（MTV台、Nick Jr.）頻道執照將在3月7日到期，若在6月底仍無法有足夠的委員審查換照案，屆時恐影響37家業者提供服務。

NCC自去年12月起代理主委翁柏宗因組織法條文修正後卸任，委員會剩下三位委員，行政院遲遲無法提出新提名名單，目前NCC每周僅能開諮詢會議。NCC發言人黃文哲表示，若真的不能換照，影響頻道業者權益，頻道和電台業者甚至可以提行政救濟。雖然NCC可以發給系統台臨時執照，不過衛廣法和無廣法相關規定，頻道與電台業者無法取得臨時執照。

黃文哲坦言此事很嚴重，會在2月20日邀集學者專家，討論相關因應之道。黃文哲表示，沒有執照一定無法播出，但這些業者不是不提出換照申請，也不是換照被駁回，換言之問題並非業者本身，為了信賴原則、在兼顧法理狀況下，研究如何處理這問題。

NCC統計，目前受影響的四家無線電視事業包括臺視、中視、華視及公視CH26、八家衛廣事業(包含九個頻道)及25 家無線廣播事業（包含警廣、中廣、臺北、高雄、復興、教育廣播電台等），共37家事業之執照屆期換發案受到影響。

NCC 說明，主要是廣電執照屆期換發屬委員會議決議事項，須經委員會議審議並決議，目前因NCC委員人數不足，委員總額未過半，無法作成換照與否之決議。

因無線電視可供民眾免費收視，為偏鄉及弱勢民眾主要收視管道，若四家業者無法順利換發執照，將嚴重衝擊觀眾知的權利。另在無線廣播部分，有數家公營廣播電臺經營執照也將屆期，包含警察廣播電台、教育電台、復興電台、臺北電台、高雄電台等。NCC 再說明，公營電台負有特定任務，如警廣具維護社會治安、改善交通秩序等功能，倘執照屆期無法換發，將嚴重影響公共利益。