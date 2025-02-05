快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院不補足NCC委員 台灣民眾可能被政府斷訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／本報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）委員數目不足，將可能導致台灣有線電視收視戶被政府斷訊。NCC今日統計，上半年將有四家無線台、八家衛廣事業共九個頻道以及25家廣播電台等共37家事業執照陸續到期，最快有兩家有線電視頻道（MTV台、Nick Jr.）頻道執照將在3月7日到期，若在6月底仍無法有足夠的委員審查換照案，屆時恐影響37家業者提供服務。

NCC自去年12月起代理主委翁柏宗因組織法條文修正後卸任，委員會剩下三位委員，行政院遲遲無法提出新提名名單，目前NCC每周僅能開諮詢會議。NCC發言人黃文哲表示，若真的不能換照，影響頻道業者權益，頻道和電台業者甚至可以提行政救濟。雖然NCC可以發給系統台臨時執照，不過衛廣法和無廣法相關規定，頻道與電台業者無法取得臨時執照。

黃文哲坦言此事很嚴重，會在2月20日邀集學者專家，討論相關因應之道。黃文哲表示，沒有執照一定無法播出，但這些業者不是不提出換照申請，也不是換照被駁回，換言之問題並非業者本身，為了信賴原則、在兼顧法理狀況下，研究如何處理這問題。

NCC統計，目前受影響的四家無線電視事業包括臺視、中視、華視及公視CH26、八家衛廣事業(包含九個頻道)及25 家無線廣播事業（包含警廣、中廣、臺北、高雄、復興、教育廣播電台等），共37家事業之執照屆期換發案受到影響。

NCC 說明，主要是廣電執照屆期換發屬委員會議決議事項，須經委員會議審議並決議，目前因NCC委員人數不足，委員總額未過半，無法作成換照與否之決議。

因無線電視可供民眾免費收視，為偏鄉及弱勢民眾主要收視管道，若四家業者無法順利換發執照，將嚴重衝擊觀眾知的權利。另在無線廣播部分，有數家公營廣播電臺經營執照也將屆期，包含警察廣播電台、教育電台、復興電台、臺北電台、高雄電台等。NCC 再說明，公營電台負有特定任務，如警廣具維護社會治安、改善交通秩序等功能，倘執照屆期無法換發，將嚴重影響公共利益。

NCC 有線電視

延伸閱讀

【重磅快評】總統羞辱警察，民進黨執政下的警察宿命

媒體造謠大砍國手移訓預算 黃國昌：NCC一如往昔沉睡

NCC、數位部預算差點減列成1元 藍白聯手砍半刪減2億元

Switch 2遭殃？ NCC：預算遭刪新款3C產品無法上市

相關新聞

「語言混雜」造成？OpenAI o3-mini被曝大量使用中文推理

OpenAI 在1日推出最新研發的輕量級人工智慧模型 o3-mini，不過國外網友發現，在沒有使用者干預的情況下，竟大量...

網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。

DeepSeek橫空出世引疑慮 KPMG謝昀澤：無法擺脫AI資安風險

被預期是人工智慧領域的新星DeepSeek憑藉其高效能與低成本的特性迅速崛起，引發全球關注，同時也對傳統AI巨頭造成龐大...

「積極留才」廣達再啟動結構性調薪 1月八職等員工加薪3千元

代工大廠廣達（2382）再度啟動結構性調薪，4日發出內部公告宣布，為感謝同仁去年優異表現，從5日發放的1月薪資起將加薪3...

蟬聯十年 訊連旗下「威力導演」獲日本影音編輯軟體首獎

軟體研發商訊連（5203）再創輝煌，旗下威力導演PowerDirector今年再度榮獲日本最具公信力的「BCN AWAR...

元太發布75吋戶外大型彩色電子紙看板 巴塞隆納ISE 2025魅力展出

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）5日宣布，已在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025）中，與多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。