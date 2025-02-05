電腦展5月20日登場黃仁勳將來台 聚焦機器人等3大主題
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日登場，今年吸引近1400家廠商參加，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題，屆時輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也將來台與會，預計將再度掀起一股AI熱潮。
此外，輝達海外總部選址進度備受關注，黃仁勳今年1月曾表示，輝達正在尋覓合適地點，可能會在今年COMPUTEX宣布一些事，也讓黃仁勳5月訪台行程增添不少想像。
根據調研機構IDC預估，未來幾年全球企業在AI領域的投資將達到1.5兆美元，到2030年，AI相關產值將占全球GDP的3.5%，足見AI技術對經濟的重大影響力。
貿協表示，COMPUTEX 2025將聚焦「智慧運算和機器人」、「次世代科技」及「未來移動」3大主題，並新增AI服務技術區、機器人與無人機區、智慧商業服務解決方案區、系統及解決方案區及電競產品應用區。
今年指標參展商包括華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通、聯發科、華擎、台灣維諦、芝奇、台灣鎧俠、鴻海、和碩、鐠羅、雲達、雙鴻、英特爾、瑞昱、研華、威剛、工業技術研究院、台達、英業達、光寶等海內外科技大廠。
此外，「InnoVEX新創展區」為全球最具指標性的新創平台，根據Startup Blink的調查報告，歷經4年發展，2024年台灣的新創資源在全球排名中提升了8個名次，顯示出台灣的新創動能日益增強。
貿協表示，InnoVEX舉辦的新創競賽與產品發表會，能有效幫助新創公司提升曝光度，吸引國際創投和加速器的關注與支持，為廠商提供更具國際化的合作機會。
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