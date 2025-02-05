獨家／緯謙握 AI 利多 總座夏志豪率隊以垂直應用搶商機

在數位轉型加速的時代，AI已成為提升產業競爭力的關鍵。專注提供雲端相關服務的緯謙（WiAdvance） 也受惠自身多項垂直應用，而備受各界的關注，緯謙總經理夏志豪近日也接受電電公會的邀請，為其主辦的「AI賦能：引領未來競爭力的核心」論壇親自開講，他不僅分享了如何運用數據的力量推動AI助企業實現「數位轉型」，也不藏私的把諸多成功案例及數位轉型對於企業的重要性逐一闡述，吸引各界關注。

據悉，一站式創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）建立於2015年，團隊長期聚焦雲端應用服務暨解決方案領域的商機 ，目前公司在現任董事長黃柏漙、以及總經理夏志豪的攜手帶領之下，持續穩步前行；而團隊多年來憑藉著自研「雲端應用解決方案」，協助各企業夥伴完成上雲任務，在市場建立起良好的口碑，並成功入選《新創100大》的前段班。

緯謙多年來持續專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，而回憶這一路走來的心路歷程，夏志豪坦言，緯謙在短時間之內，能成長到如今的規模，主要是憑藉傳承自母集團深厚設計研發經驗、以及豐沛的創新研發能量的相輔相成，他坦言，AI技術的快速進步，也為市場帶來了龐大的商機，雖然部分傳統電子業在面對這波浪潮時，會感到些許的力不從心，但這確實也為市場帶來許多全新商機。