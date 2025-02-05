經三個月操作 立方衛星旺來成功取像三大任務驗證成功

國家太空中心（TASA）自主研發的6U立方衛星「旺來衛星（ONboard Globe-Looking And Imaging Satellite, ONGLAISAT）」入軌後經過近三個月的操作，完成三大技術驗證任務，相關技術未來可望應用在更大型的任務衛星。

太空中心說，6U(30*20*10公分)尺寸的旺來衛星，是TASA與日本東京大學航太系ISSL實驗室、ArkEdge Space、Space BD國際合作計畫。三大技術驗證任務：Korsch離軸光學系統、CMOS TDI（Time Delay and Integration） 影像感測器、在軌JPEG2000影像壓縮技術皆驗證成功，在操作期間任務達成率100%。由TASA製作新一代Korsch光學遙測酬載，搭配日本東京大學的高指向精度6U立方衛星平台，任務目標為驗證新型光學酬載設計製造與影像處理相關技術。

旺來衛星去年11月5日於美國發射升空，12月9日由國際太空站（ISS）彈射入軌進入410公里的低地球軌道，入軌隔日即收到衛星健康資料。太空中心說，確認衛星本體操作無虞後，即開始酬載驗證任務。經過近三個月的測試，旺來衛星已完成50次取像，並成功下載、解析，達成設定的酬載驗證目標。

﻿﻿旺來衛星計畫主持人詹鎮宇表示，立方衛星需投入的時間、經費門檻較低，適合扮演探路者（pathfinder）的角色，作為太空新興技術的實驗衛星。旺來衛星計畫初衷，即是為後續超高解析度光學遙測衛星進行系統可行性驗證。

詹鎮宇指出，旺來搭載由TASA研製的KT90光學遙測酬載，是TASA首度以Korsch離軸光學系統進行衛星光學酬載設計。離軸光學系統的設計、製造與組裝技術難度較高，但體積縮小，且光學性能提升。如今驗證成功，未來可望導入較大型光學遙測衛星，藉以縮小衛星體積，並且更進一步提升解析度。