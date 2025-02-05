近期，人工智慧領域新星 DeepSeek 憑藉高效能與低成本特性迅速崛起，引發全球關注，並對傳統 AI 巨頭構成挑戰，不過，KPMG 資安實驗室長期觀察大型語言模型（LLM）的風險趨勢後發現，DeepSeek 仍存有嚴重的資安隱憂。KPMG 安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤指出，DeepSeek 在雲端安全、個人隱私與資訊偏差三方面，仍存在重大風險，值得用戶警惕。

DeepSeek 近期因雲端資料庫配置錯誤，導致所有網路使用者均可存取內部資訊，進而引發超過百萬筆數據外洩事件。受影響範圍涵蓋系統日誌、應用程式介面（API）金鑰、用戶聊天記錄等敏感資料。謝昀澤強調，若這些資訊遭到惡意人士利用，不僅可能導致 AI 系統崩潰，更可能嚴重威脅用戶的資料安全，甚至成為網路攻擊的切入點。

DeepSeek 亦涉及 AI 語言模型的個資蒐集風險，曾多次發生所謂的「明拒暗記」案例。謝昀澤舉例，若用戶於對話中透露家人的性別或生日，多數 AI 會提醒用戶避免提供個資，並聲稱不會記錄。然而，數日後當用戶再次提及相關話題，AI 仍能精準提供個人化回應，顯示其可能仍會「暗中記憶」用戶提供的資訊。此外，DeepSeek 隱私政策指出，系統會收集用戶的文本、語音輸入、上傳文件及聊天記錄，且資料儲存於中國境內伺服器，引發跨境資料安全疑慮。

DeepSeek 在回應特定政治敏感話題 時，可能進行內容審查，甚至提供不同語言版本的不同答案，例如，當用戶詢問某些議題時，DeepSeek 可能僅回應「讓我們聊點別的吧」，或是提供官方立場的說法。謝昀澤警告，這種機制可能造成資訊誘導，若被特定國家政府或有心人士利用，透過 AI 互動記錄進行思想捕捉，將嚴重影響使用者的隱私權與資訊自由。

KPMG 安侯企業管理股份有限公司執行副總林大馗補充，DeepSeek 的語言模型易受「邪惡越獄攻擊」（Evil Jailbreak Attacks） 影響，攻擊者可透過提示注入（Prompt Injection） 技巧，繞過內建安全限制，誘導 AI 產出錯誤或不道德內容。

林大馗舉例，攻擊者可設計特殊提示詞，讓 AI 撰寫毀滅人類計劃書，或描述入侵各國網路、控制武器、破壞基礎設施 的 SOP，甚至生成對應的 Python 程式碼。此外，DeepSeek 在惡意操控下，可用極低成本生成超高仿真的 Deepfake（深偽）虛假多媒體內容，對社會穩定與資訊真實性構成威脅。

目前，我國政府已 明令禁止公務機關使用 DeepSeek，以降低資安風險。對於金融、電信、高科技等高資安風險產業，若欲導入新的 AI 語言模型，應進行完整的風險評估與隱私衝擊分析，包含開發商背景、應用場景、內容審查機制等。

林大馗強調，科技業工程師若使用 DeepSeek 詢問特定製程參數 等業務機密資訊，將有機密外洩風險，應特別避免。企業若能落實風險控管，不僅能降低潛在資安隱憂，亦可保護企業核心競爭力，確保使用者隱私不受侵害。