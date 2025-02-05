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TASA立方衛星旺來完成取像 3大任務驗證成功

中央社／ 台北5日電

國家太空中心（TASA）今天表示，自主研發的6U立方衛星「旺來」入軌後，經過近3個月的操作，已完成50次取像，並成功下載、解析，3大技術驗證任務皆驗證成功，任務達成率100%，相關技術未來可望應用在更大型的任務衛星。

3大技術驗證任務包含Korsch離軸光學系統、CMOSTDI（Time Delay and Integration）影像感測器、在軌JPEG 2000影像壓縮技術。

旺來衛星（ONboard Globe-Looking And ImagingSatellite, ONGLAISAT）尺寸為6U（30×20×10公分），是TASA與日本東京大學航太系ISSL實驗室、ArkEdgeSpace、Space BD國際合作計畫。由TASA製作新一代Korsch光學遙測酬載，搭配日本東京大學的高指向精度6U立方衛星平台，任務目標為驗證新型光學酬載設計製造與影像處理相關技術。

TASA指出，旺來衛星去年11月5日於美國發射升空，12月9日由國際太空站（ISS）彈射入軌進入410公里的低地球軌道，入軌隔日即收到衛星健康資料；確認衛星本體操作無虞後，即開始酬載驗證任務。經過近3個月的測試，旺來衛星已完成50次取像，並成功下載、解析，達成設定的酬載驗證目標。

旺來衛星計畫主持人詹鎮宇表示，立方衛星需投入的時間、經費門檻較低，適合扮演探路者（pathfinder）的角色，作為太空新興技術的實驗衛星，旺來衛星計畫初衷，即是為後續超高解析度光學遙測衛星進行系統可行性驗證。

詹鎮宇指出，旺來搭載由TASA研製的KT90光學遙測酬載，是TASA首度以Korsch離軸光學系統進行衛星光學酬載設計；離軸光學系統的設計、製造與組裝技術難度較高，但體積縮小，且光學性能提升，如今驗證成功，未來可望導入較大型光學遙測衛星，藉以縮小衛星體積，並且更進一步提升解析度。

TASA表示，旺來衛星酬載使用的CMOS TDI影像感測器由國家實驗研究院台灣半導體研究中心研製，成為國內首度自製並驗證成功的TDI感測器，未來可望更進一步提升衛星自製率。

同時，旺來衛星使用的在軌影像壓縮技術，可使衛星儲存空間與下傳頻寬更有效利用，避免鏈路形成瓶頸。

詹鎮宇說明，除了Korsch離軸光學系統、CMOS TDI影像感測器、在軌JPEG2000影像壓縮技術，旺來衛星也已驗證多點通聯可行性，可分別由日本東京大學操控團隊、國立中央大學及TASA進行操控及資料下載。

TASA指出，由於旺來衛星是經ISS彈射入軌，軌道高度較低，加上太陽處於活動極大期，旺來的任務壽命預期至2025年3月初。

太空 感測器 東京大學

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