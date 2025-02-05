AMD 財報優於預期 但上半年 AI 展望低於市場預期

AMD（超微）公布去年第4季財報與今年第1季展望均符合預期，然2024年AI營收貢獻將超過50億美元，資料中心CPU、GPU今年上半年狀態會跟去年下半年類似，低於市場的高度期待，常規盤股價上漲4.5%，盤後股價轉為下跌。

國內法人機構表示，AMD去年第4季營收76.6億美元，季增12%、年增24%，毛利率季增0.5%至54.1%，前一年同期為50.8%，non-GAAP EPS（每股獲利）1.09美元，符合市場共識的營收75.3億美元與non-GAAP EPS 1.08美元。

其中，資料中心營收達38.6億美元，季增9%、年增79% ，新EPYC CPU推出加上市占提高，亦帶動Client營收達23億美元，季增23%、年增58%，抵銷了嵌入式與電競業務的衰退，庫存攀高至57.3億美元，季增7%、年增32%。

展望第1季營運，財測營收71億美元正負3億美元，中位數季減7%、年增30%，毛利率54%，其中資料中心季減幅度與財測平均相仿，Client、嵌入式業務受季節性因素影響，季減幅度較大，電競季減幅度則較小。

AI方面，AMD預期資料中心將有雙位數成長，CPU或GPU皆然，下半年優於上半年，MI350系列將開始貢獻加入，資料中心CPU、GPU上半年狀態會跟去年下半年類似，此低於市場的高度期待。