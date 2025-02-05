台股 ETF 受益人周減1.4萬人 仍有包括00919在內9檔創高

受9天農曆年假影響，台股ETF受益人整體買氣減少。根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數1,029.5萬人，不過包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、00731復華富時高息低波、0057富邦摩台等共9檔受益人逆勢創高，其中有7檔是高息型且清一色都是季配型上榜，市值型有2檔；整體來看，季配型台股高息ETF還是相對受投資人青睞。

ETF理財達人指出，存股族或是想中長期持有的投資人，可趁回檔之際進場布局撿便宜來降低持股的成本，以00919群益台灣精選高息ETF為例，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策持續受投資人青睞， 00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

ETF理財達人表示，整體而言，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益投信表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格/交易主義為主/美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。

群益投信指出，參考大盤近10年行情，農曆年後多有一波漲勢，在開紅盤後一週，上漲機率90%，平均漲幅2.1%，若時間再拉長，至開紅盤後一個月、兩個月，上漲機率都有80%，平均漲幅都有3%以上。大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

謝明志認為，遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。