快訊

聯合報社論／用覆議提煉仇恨，以罷免收割社會人性

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

民眾搶打！公費流感疫苗剩10萬劑 一圖看各縣市剩餘數量

聽新聞
0:00 / 0:00

川普延後對墨西哥開徵關稅 英業達、緯穎 警報沒解除

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國總統川普延後對墨西哥開徵關稅，墨國AI伺服器代工出貨占比高的緯穎（6669）與英業達（2356）昨（4）日開盤股價一度反彈，惟之後賣壓湧出，兩家代工廠股價開高走低，終場同步收黑，反映即便川普延後關稅戰，市場仍憂心對台灣AI伺服器代工廠的衝擊。

緯穎昨天以2,115元大漲近5%開出，盤中一度攻上2,140元，惟13時過後大單敲出，終場跌10元收2,010元，面臨2,000元保衛戰，單日股價震幅高達6.6%。三大法人昨天賣超緯穎710張，近五個交易日三大法人累計賣超1,930張。

英業達昨天以46.75元上漲近2%開出，9時30分過後轉弱翻黑，終場跌1.5元收當日最低價44.5元，三大法人昨天賣超7,000多張，連續三天站在賣方。

三大法人 緯穎

延伸閱讀

中國下周對美國加徵關稅 BBC：美中仍有時間避免貿易戰

內唐亞胡將會川普 以哈準備展開第2階段停火談判

川普瘦身聯邦政府 環保署1100位員工被告知恐立即解僱

六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？

相關新聞

OpenAI打造AI終端裝置取代手機 跨業尬聯發科、高通

OpenAI以生成式AI服務ChatGPT一戰成名後，再拋震撼彈，執行長奧特曼在日本與軟體銀行進行合作案後受訪透露，該公...

網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。

奧特曼：新AI裝置 取代智慧手機

OpenAI以生成式ＡＩ服務ChatGPT一戰成名後，再拋震撼彈，執行長奧特曼在日本與軟體銀行進行合作案後受訪透露，該公...

全球半導體營收 今年估成長13.4％

DIGITIMES最新預測顯示，今年全球半導體產業營收將延續去年成長趨勢，可望成長百分之十三點四，達到七一四○億美元的高...

OpenAI打造AI終端裝置 產業「改朝換代」市場關注

AI浪潮引爆全球新商機，如今OpenAI有意開闢新戰場，延伸至生成式AI終端裝置，勢必掀起新一波產業洗牌，業界密切關注已...

OpenAI將開發AI終端裝置 自研晶片風潮更加火熱

OpenAI執行長奧特曼透露將開發AI終端裝置與相關晶片，業界看好將使得自研晶片熱潮更火爆，預期不論未來OpenAI想把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。