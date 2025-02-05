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川普延後對墨西哥開徵關稅 英業達、緯穎 警報沒解除
美國總統川普延後對墨西哥開徵關稅，墨國AI伺服器代工出貨占比高的緯穎（6669）與英業達（2356）昨（4）日開盤股價一度反彈，惟之後賣壓湧出，兩家代工廠股價開高走低，終場同步收黑，反映即便川普延後關稅戰，市場仍憂心對台灣AI伺服器代工廠的衝擊。
緯穎昨天以2,115元大漲近5%開出，盤中一度攻上2,140元，惟13時過後大單敲出，終場跌10元收2,010元，面臨2,000元保衛戰，單日股價震幅高達6.6%。三大法人昨天賣超緯穎710張，近五個交易日三大法人累計賣超1,930張。
英業達昨天以46.75元上漲近2%開出，9時30分過後轉弱翻黑，終場跌1.5元收當日最低價44.5元，三大法人昨天賣超7,000多張，連續三天站在賣方。
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