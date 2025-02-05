川普關稅戰 大摩：半導體產業四挑戰、三機會

美國總統川普實施關稅戰，摩根士丹利（大摩）證券出具最新分析報告指出，半導體產業需為動盪時期做好準備，市場將產生四大挑戰與三大機會。在近期壓力測試下，台廠包括鴻海（2317）、緯創（3231）、國巨（2327）、技嘉（2376）具備抄底潛力；蘋果供應鏈受益邊緣AI發展，玉晶光（3406）、大立光（3008）等後市可期。

半導體業面臨動盪，川普考慮對半導體加徵100%關稅。大摩分析，關稅實施將對市場產生四大挑戰：一、股市輪動將由科技股轉向非科技股；二、全球經濟成長受衝擊，獲利和成長風險上升；三、非關稅措施（如技術出口管制）可能對經濟成長構成更大影響；四、估值下修風險。

三大機會上， 大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，首先，AI硬體與基礎設施相關族群可關注。雖然GB200伺服器機架出貨放緩、潛在需求轉向更不複雜的AI伺服器，市場擔憂2025年AI硬體股票盈利是否持續增長。不過在近期AI市場情緒及基本面重置後，部分股票已回到較合理估值，具備潛在投資價值，鴻海、緯創、國巨、技嘉具備抄底機會。

其次，蘋果供應鏈後市可期。由於受益邊緣AI發展，儘管目前市場對iPhone更換需求預期較低，不過近期蘋果管理層指出三大利多因素：蘋果換機潮潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17重大升級，將嘉惠玉晶光、大立光、鴻海等台系iPhone供應鏈。

第三，具防禦性的高股息族群可留意。目前華碩、緯創、和碩，擬派發的2024年股息換算成現金殖利率預期超過6%，適合作為防禦型配置。