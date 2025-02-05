研究機構最新報告 全球晶圓代工產值看增20%

研究機構Counterpoint Research最新報告指出，AI浪潮引爆半導體先進製程需求，將帶動今年全球晶圓代工產值年成長20%，晶圓代工龍頭台積電（2330）扮演領頭羊，表現可望優於產業平均成長幅度。惟成熟製程市況相對低迷，相關業者產能利用率復甦步調緩慢。

台積電昨（4）日股價反彈，終場漲25元，收1,095元，市值重返28兆元之上，來到28.4兆元。

Counterpoint Research分析，全球晶圓代工產業2024年產值年成長22%，反映2023年市場修正後的復甦和擴張階段。資料中心快速採用AI與邊緣運算，台積電受惠此趨勢，以5／4奈米和3奈米先進製程大幅挹注產業產值，CoWoS等先進封裝也進一步促進產業成長。

Counterpoint Research預估，今年在輝達（NVIDIA）強勁AI需求延續，以及蘋果、高通和聯發科旗艦智慧手機需求推動下，3奈米、4奈米和5奈米等先進製程產能利用率將保持強勁。在先進製程和先進封裝驅動下，2025年至2028年全球晶圓代工營收年複合成長率將約13%至15%。

台積電也按讚AI市況，董事長魏哲家先前在法說會上提到，受惠強勁的AI相關需求及其他終端市場溫和復甦，2025年對台積電而言，又會是強勁成長的一年。

台積電預估，2025年美元營收年增幅可達24%至26%。以相關成長幅度換算，表現可望超過產業平均值，法人更認為台積電今年營收將挑戰千億美元里程碑。

台積電也自信有能力以差異化技術應對5G、AI和高速運算等產業大趨勢成長，自2024年起的五年期間預計長期美元營收成長將維持接近20%的年複合成長率。