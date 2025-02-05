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OpenAI打造AI終端裝置 產業「改朝換代」市場關注

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

AI浪潮引爆全球新商機，如今OpenAI有意開闢新戰場，延伸至生成式AI終端裝置，勢必掀起新一波產業洗牌，業界密切關注已縱橫20年的智慧手機產業是否將跟著「改朝換代」，引爆科技業典範移轉。

智慧手機行業面臨AI新勢力準備打造新硬體取代的大挑戰，隨著競爭日益激烈，既有的手機產業鏈能否持續坐穩業界地位，或把市場拱手讓人，也成為市場關注的焦點。

AI浪潮先是從雲端AI開始，包括ChatGPT在2022年11月橫空出世，推出生成式AI服務，帶動亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta等四大雲端服務供應商（CSP）紛紛跟進推出大語言模型，競推生成式AI服務，大家都希望能搶占先機，生恐落後一步，就會把龐大商機讓給競爭對手。

自2022年11月至今，全球生成式AI歷經兩年多的發展，業界的目標，逐漸由雲端轉移到地端，主要是2025年初，中國大陸DeepSeek突然冒出頭，不僅掀起低成本AI大語言模型革命，也把AI模型發展的焦點，由雲端擴大到地端。

AI 智慧手機 雲端服務

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