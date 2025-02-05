村田預告MLCC需求將倍增 被動元件業春天來了

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所社長中島規巨預告，AI浪潮帶旺被動元件產業，接下來的一年AI伺服器相關應用帶動的MLCC需求將成長一倍以上。村田訂單出貨比（B／B值）已回到代表景氣擴張的1以上，上季純益暴增逾四成，看好本年度獲利將大增三成，一甩過去三年衰退低潮。

村田以產業龍頭之姿登高一呼看旺市況，業界看好代表被動元件市場春天來了，國巨（2327）、華新科（2492）等台廠營運也將跟著強力回升。

被動元件產業歷經長達至少三年半的供需調整，如今村田釋出產業復甦的訊號。村田公布上季（2024年10月至12月）財報，受惠AI伺服器相關零件需求穩健、訂單增加，加上日圓走貶，帶動合併營收年增2%、達4,480億日圓，合併純益暴增43.8%至710億日圓。

村田並透露，近期訂單出貨比（B／B值）已回到代表景氣擴張的1以上，預估2024財會年度（2024年4月至2025年3月）合併純益將大增30%、達2,350億日圓，獲利是近三年來首度呈現增長態勢。

中島規巨看好AI應用百花齊放帶動被動元件需求爆發，估2025財會年度為止，AI伺服器相關MLCC需求將成長一倍以上，且AI伺服器搭載的MLCC數量是傳統伺服器的八倍水準。

國巨也對AI應用按讚，看好將是2025年成長最大的領域。法人指出，國巨掌握所有AI需要的被動元件產品線，營收、獲利有機會隨著AI應用出貨激增，呈現逐季成長走勢。

國巨董事長陳泰銘曾說，從客戶端的出貨比重來推算，AI相關應用占國巨營收比重約5%上下，而且所有輝達供應商都是國巨客戶。

華新科也全力搶攻AI伺服器和電源應用，先前高階AI伺服器電源對特殊和高壓電容被動元件需求特別明顯，透過OEM客戶，切入高階AI伺服器電源應用領域。



延伸閱讀

被動元件業春天來了 台幣貶值效益台廠更賺