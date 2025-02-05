全球半導體營收 今年估成長13.4％

DIGITIMES最新預測顯示，今年全球半導體產業營收將延續去年成長趨勢，可望成長百分之十三點四，達到七一四○億美元的高峰。全球半導體市場仍可維持雙位數成長的動能，來自於ＡＩ應用的蓬勃發展，持續帶動ＡＩ／ＨＰＣ（高效能運算）晶片與記憶體需求。

DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，受惠於ＡＩ應用快速回溫，帶動市場對於ＡＩ／ＨＰＣ晶片與記憶體的需求，尤其高頻寬記憶體（ＨＢＭ）需求持續暢旺，預估將帶動三星電子、ＳＫ海力士與美光營收持續成長，使得今年全球前五大半導體業者中，記憶體業者將占有三席。

另一方面，ＡＩ／ＨＰＣ晶片的需求暢旺，將使美商仍舊扮演全球半導體產業主導角色，尤其輝達作為ＡＩ晶片市場的主導者，今年將穩居全球半導體產業龍頭。

陳澤嘉表示，儘管ＡＩ應用可驅動全球半導體市場持續成長，但在地緣政治和貿易關稅等因素影響下，可能將對半導體產業帶來負面衝擊。進一步來說，關稅措施在未來仍舊存在擴大的可能性，包括影響到歐盟等其他區域市場。並且中國企業推出的低成本ＡＩ模型Deepseek，雖然今年還不會立即衝擊到ＡＩ晶片的市場需求，但可能影響到對美國出口管制政策的成效質疑，促使美國採取更嚴謹的管制措施，從而加劇全球ＡＩ晶片供應的不確定性。

整體而言，陳澤嘉說，ＡＩ熱潮帶動的市場需求今年依舊強勁，將成為帶動半導體產業營收持續向上成長的主要動能。但美國的關稅政策以及出口管制措施將推升市場更多的不確定性。

另外，包括拜登政府對大陸成熟製程半導體啟動的「三○一調查」、大陸ＡＩ與半導體的發展政策和對管制的因應措施，及各國對於美國關稅政策的反應等，將是影響今年全球半導體市場的灰犀牛。