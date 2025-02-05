被動元件業春天來了 台幣貶值效益…台廠更賺

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所看旺營運，台灣被動元件雙雄國巨（2327）、華新科（2492）挾日圓升值、新台幣貶值效益，比村田更具備出口及匯兌優勢，財報表現可望更出色。法人看好，國巨去年將輕鬆賺逾四個股本，華新科每股純益也將超過5元。

業界指出，美國總統川普上任引發新一波地緣政治與關稅議題，導致美元陡升，日圓則展現抗跌能力，顯示投資人依然認為日圓在動盪時期有一定的避險價值，但這將不利日商出口。

反觀新台幣匯率則受美中貿易戰升溫而疲弱，近期兌美元一度貶破33元，昨天收32.985元。業界分析，新台幣貶值對以出口為主的企業來說，將使商品在國際市場上相對便宜、更具有競爭力，有望帶來更多訂單和匯兌收益。

從業績表現來看，國巨去年第3季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，每股純益11.01元；去年前三季稅後純益157.11億元，每股純益31.06元。法人認為，國巨去年第4季有望再賺一個股本，全年每股純益將輕鬆跨越40元整數大關，伴隨新台幣貶值助攻，營運表現有機會優於市場預期。