快訊

聯合報社論／用覆議提煉仇恨，以罷免收割社會人性

汪小菲雨中演深情 惹出前任小三張穎穎發千字文拆面具

民眾搶打！公費流感疫苗剩10萬劑 一圖看各縣市剩餘數量

聽新聞
0:00 / 0:00

被動元件業春天來了 台幣貶值效益…台廠更賺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所看旺營運，台灣被動元件雙雄國巨（2327）、華新科（2492）挾日圓升值、新台幣貶值效益，比村田更具備出口及匯兌優勢，財報表現可望更出色。法人看好，國巨去年將輕鬆賺逾四個股本，華新科每股純益也將超過5元。

業界指出，美國總統川普上任引發新一波地緣政治與關稅議題，導致美元陡升，日圓則展現抗跌能力，顯示投資人依然認為日圓在動盪時期有一定的避險價值，但這將不利日商出口。

反觀新台幣匯率則受美中貿易戰升溫而疲弱，近期兌美元一度貶破33元，昨天收32.985元。業界分析，新台幣貶值對以出口為主的企業來說，將使商品在國際市場上相對便宜、更具有競爭力，有望帶來更多訂單和匯兌收益。

從業績表現來看，國巨去年第3季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，每股純益11.01元；去年前三季稅後純益157.11億元，每股純益31.06元。法人認為，國巨去年第4季有望再賺一個股本，全年每股純益將輕鬆跨越40元整數大關，伴隨新台幣貶值助攻，營運表現有機會優於市場預期。

國巨 新台幣 每股純益

延伸閱讀

日商大金工業海外第一個製造廠生產線選在彰化開幕

國巨營收／去年12月近95.2億元 創歷史同期新高

AI伺服器帶動電感元件需求 台廠積極切入供應鏈

精成科宣布擬84億元收購日商PCB製造公司 Lincstech

相關新聞

OpenAI打造AI終端裝置取代手機 跨業尬聯發科、高通

OpenAI以生成式AI服務ChatGPT一戰成名後，再拋震撼彈，執行長奧特曼在日本與軟體銀行進行合作案後受訪透露，該公...

網傳「黃仁勳評價DeepSeek公開信」假的！查核中心向輝達求證 文章原始出處曝光

中國新創公司深度求索（DeepSeek）於1月20日發表一款號稱低成本的人工智慧模型，一度引發美股恐慌性下跌，輝達股價慘崩。

奧特曼：新AI裝置 取代智慧手機

OpenAI以生成式ＡＩ服務ChatGPT一戰成名後，再拋震撼彈，執行長奧特曼在日本與軟體銀行進行合作案後受訪透露，該公...

全球半導體營收 今年估成長13.4％

DIGITIMES最新預測顯示，今年全球半導體產業營收將延續去年成長趨勢，可望成長百分之十三點四，達到七一四○億美元的高...

OpenAI打造AI終端裝置 產業「改朝換代」市場關注

AI浪潮引爆全球新商機，如今OpenAI有意開闢新戰場，延伸至生成式AI終端裝置，勢必掀起新一波產業洗牌，業界密切關注已...

OpenAI將開發AI終端裝置 自研晶片風潮更加火熱

OpenAI執行長奧特曼透露將開發AI終端裝置與相關晶片，業界看好將使得自研晶片熱潮更火爆，預期不論未來OpenAI想把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。