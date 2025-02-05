碳權交易市場 還不夠熱絡

《氣候變遷因應法》上路後，環境部推動「自願減量專案」（新版碳權專案），鼓勵企業減碳取得碳權，截至目前，環境部已審查通過12案，包含台積電（2330）、國泰人壽、中油、漢來飯店、合作金庫商業銀行等所提專案，都已審查通過。

國內碳權交易平台上線以來，根據碳交所售後資訊公告，目前成交案件僅三筆，合計賣出33噸，總成交價11.5萬元，交易不算熱絡。

企業提出自願減量專案，向環境部申請、經審查通過，據以執行後可取得碳權，取得的國內碳權可自用、也可釋出到碳交所交易平台買賣，端看企業所需。

據環境部審查情況，有12案專案通過審核，但尚未有企業根據新版碳權專案取得碳權，目前所核發碳權皆是執行舊版的抵換專案而取得。

觀察12案通過的自願減量專案，多集中在節能燈具、空調汰換、植樹造林等。