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三廠區抵換額度 環境部通過 台積電近百萬噸碳權到手

經濟日報／ 記者邱琮皓翁至威／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）積極投入減碳，再獲環境部核發近百萬噸碳權。據了解，環境部在農曆年前召開審議會，通過台積電所提的碳權額度申請，三廠區執行抵換專案，共取得約92.8萬噸碳權，這是三座廠區第二次申請。

台積電2020年11月經當時環保署審查通過F12B廠、FAB14B廠、15廠等三廠區的抵換專案（舊版碳權專案），2023年7月，環保署通過核發減量額度（俗稱碳權），當時是台積電首度向環保署申請碳權，備受矚目，當時合計取得57萬噸碳權。

此次台積電再次提出申請，監測期間是在2022年1月1日至2023年12月31日，三座廠區分別獲環境部核發5.6萬噸、43.9萬噸、43.3萬噸，合計約92.8萬噸，將近百萬噸碳權到手。

這三座廠區的減碳方式，主要減量方法是透過溫室氣體破壞處理設備，來取得減碳實績，進而在環境部審核後獲得官方核發的碳權。

近年碳權成為企業顯學，台灣碳權交易所已經成立，並陸續上架國外、國內碳權。不過目前企業界處於觀望態度，交易尚不熱絡。

早在氣候法三讀前，原本的溫管法就有設計「抵換專案」，也就是舊版的碳權專案，讓有需求的企業可向環境部申請，並據以執行，再來申請核發碳權，過去以台電最常提出專案並申請額度，過去碳交易平台尚未建立前，多數核發的碳權用於自身環評抵換需求。

環境部統計，已註冊通過的抵換專案共95案，其中有39案已核發碳權約2,651萬噸，部分已註銷使用，尚未使用的碳權約1,800萬噸。


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