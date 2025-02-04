春節長假助力 電信三雄OTT平台收視開紅盤

農曆春節9天長假，電信三雄旗下OTT平台收視告捷，中華電信HamiVideo春節期間收視年成長50%；遠傳friDay影音電影觀看時長年增5成，韓綜與日劇點擊年增近6成；台灣大MyVideo春節期間全站觀看人次較平日成長超過5成。

國家通訊傳播委員會（NCC）於2025年2月1日公布「113年通訊傳播市場報告」，調查結果顯示，國內OTT市場持續成長，付費訂閱用戶占比已達58.6%。

過年收視開紅盤，中華電信宣布，旗下Hami Video春節期間收視較去年春節同期成長50%，台韓影視齊力帶動平台用戶自主訂閱，較去年同期成長2.3倍。

遠傳friDay影音表示，2025年春節期間平台整體流量持續攀升，獨家韓劇與熱門韓綜成為用戶最愛，過年期間免費會員黏著度躍升，電影觀看時長年增5成，韓綜與日劇點擊年增近6成，受惠韓綜經營成果，今年春節期間韓綜流量飆升。

台灣大哥大表示，旗下影音串流平台MyVideo春節期間全站觀看人次較平日成長超過5成，網路付費用戶數更成長3倍，電影館春節期間觀看人次，也較前一週成長超過6成，動漫館觀看人次較去年同期增長近3成。

觀察整體收視趨勢，台灣大哥大MyVideo指出，大型綜藝節目、強檔電影、熱門戲劇與高人氣動漫，成為春節期間的收視保證。