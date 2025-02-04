遠傳friDay影音春節期間韓綜流量飆升 導入AI帶動訂閱

國家通訊傳播委員會（NCC）於2025年2月1日公布《113年通訊傳播市場報告》，調查結果顯示，國內影音串流OTT市場持續成長，付費訂閱用戶占比已達58.6%。在本土OTT平台中，遠傳（4904）friDay影音連續第三年為付費訂閱第一名，並穩居用戶透過有線電視業者付費訂閱的第一，再度展現市場領導地位。

本土OTT之冠！遠傳friDay影音穩坐市場龍頭

遠傳friDay影音統計，2025年春節期間，平台整體流量持續攀升，獨家韓劇與熱門韓綜成為用戶最愛，其中獨播韓劇《加州汽車旅館》奪下觀看排行榜冠軍，改編自知名網漫的《流氓讀書會》則排名列第二。

NCC報告進一步分析民眾的OTT付費訂閱方式，結果顯示透過OTT業者、電信業者及有線電視業者三大管道，遠傳friDay影音皆穩坐本土OTT平台付費訂閱第一名。平台持續提供優質內容、即時客服，以及獨家的「影片許願池」功能，讓用戶能夠許願喜愛的內容、將意見反饋給平台，遠傳friDay影音亦積極導入AI技術優化觀影體驗，提升用戶滿意度。

今年春節期間，免費會員黏著度呈現大幅躍升，電影觀看時長年增五成，韓綜與日劇的點擊年增更雙雙高達近六成。受惠於韓綜經營成果，遠傳friDay影音今年春節期間韓綜流量大幅飆升，成為最受歡迎的觀看類型，呼應了去年的成長表現，韓綜整體流量超越韓劇。國民MC劉在錫主持的《Running Man》穩居第三，獨家播出的《芬蘭租屋生活》也進入前十名。