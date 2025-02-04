台灣大MyVideo春節點閱高 觀看人次較前周增逾五成

農曆春節九天長假，帶動國內影音OTT平台收視成長，台灣大（3045）旗下影音串流平台MyVideo於春節期間全站觀看人次較平日增長超過五成，網路付費用戶數更成長三倍。

台灣大觀察整體收視趨勢，大型綜藝節目、強檔電影、熱門戲劇與高人氣動漫，是春節期間收視保證，顯示觀眾於春節期間偏好闔家共賞、娛樂性強且具話題性的內容。包括MyVideo獨家網路直播的《2025超級巨星紅白藝能大賞》。除了直播《紅白》外，MyVideo連假期間推出多部強檔大片與熱門節目，節目館冠軍則是《2025超級巨星紅白藝能大賞》、第2、3名則為《2024台灣大哥大日月潭花火音樂會 智由心MeMes》、《空難事件簿：波音 737Max》等人氣綜藝節目吸睛，帶動節目館觀看人次較平日成長近八成。

新年連假期間，MyVideo電影館觀看人次較前上周同期成長超過六成，冠軍由金獎導演楊雅喆執導及金馬影帝吳慷仁主演的話題電影《破浪男女》拿下，地表最強老爸連恩尼遜新作《罪惡對決》及廣受大小朋友歡迎的《神偷奶爸：小小兵瘋狂秀》則分別拿下第2、3名。引人矚目的是費翔主演的奇幻史詩電影《封神第一部：朝歌風雲》挾著華麗特效及奇幻的劇情聲光效果廣受歡迎，擠進前五。