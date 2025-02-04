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DeepSeek有資安疑慮？ 學者：下載風險不高

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「若下載DeepSeek到電腦，不經過該軟體網站，其實資安風險並不高！」針對行政院下令公務機關禁用DeepSeek演算法，學者張瑞雄受訪時說，若直接使用該演算法網站，確實會有資安疑慮。學者洪士灝則說，若下載使用恐禁不勝禁。科技立委葛如鈞則認為，若能以較低成本取得演算法的突破，台灣或可仿效其精神，跟上全球的AI競爭。

雲端會傳回中國

今年1月中國「杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司」發布DeepSeek AI服務產品，行政院長卓榮泰於3日召開政務會議時，即針對DeepSeek所可能產生的資安疑慮進行討論，在徵詢與會人員意見後，基於防範公務機關內部資訊等考量，即要求公務機關全面禁用Deepseek AI服務，以確保國家資通安全。

對此，台北商業大學前校長張瑞雄受訪時表示，目前AI模型有兩種使用方式，一種是雲端，因此會連到該模型的網站，用戶在使用的時候就會將資料傳到雲端，而因DeepSeek的雲端資料庫在中國，外界並不清楚該公司如何處理這些資料，當然會有資安的疑慮。

OpenAI有望部分開源

「若下載到自己機器，資安風險就相對低！」張瑞雄說，開源模型可以下載到自己機器，資料就是保存在個人裝置上，就不會有外洩風險，如果擔心DeepSeek有將資料傳會中國的後門程式，也可以在使用的時候做檢查。

張瑞雄解釋說，AI需要計算能力、資料與演算法三大項目，美國現在透過管制高階晶片以限制中國的算力，資料只要網路上找得到就有的情況下，中國就必須要靠演算法來突破美國封鎖。他認為，開源且相對較便宜的DeepSeek出來後，會讓閉源的OpenAI有些地方被迫要開源，以維持競爭力。

下載使用恐難全禁

另外，張瑞雄說，很多地方其實不一定需要超級大的演算法模型處理，若能適當開源，也可以讓更多用戶可以因地制宜調整演算法的使用。

另外，台大資工系教授洪士灝在臉書發文指出，日前數位部以資安考量為由要求公務機關禁用DeepSeek雲端服務，政府之前已有禁用某些中國製的資通訊設備，並不意外。

不過他也說，DeepSeek既是雲端服務，也是開源的模型，如果僅是下載DeepSeek模型下來在本地端使用，或是放在產品之中，一則並沒有洩漏資料的風險，一則恐怕禁不勝禁。他呼籲說，若台灣也想作出意識形態無虞，而且具競爭力的AI模型，需要培育更多人才與更多嘗試，「事情要做了才知道，不做的話則是絕對不能，」洪士灝說。

以創意跟上AI競爭

國民黨立委葛如鈞則認為，其實對於DeepSeek不必過度猜測或攻擊，也不必盲目捧高；DeepSeek恰恰證明了，可以在前人的工作基礎上提出新想法，並且透過技術研發與創意，在相對有限的資源下取得突破。換言之，台灣若能整合資源，或有機會後發先至，在這場全球 AI 競賽中與眾多對手一爭高下。

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