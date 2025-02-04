DIGITIMES：川普將是影響今年全球半導體市場的灰犀牛

DIGITIMES今日發布最新預測顯示，2025年全球半導體產業營收將延續2024年成長趨勢，預期將年增13.4%，達到7,140億美元的高峰。全球半導體市場仍可維持雙位數成長的動能來自於AI應用的蓬勃發展，驅動AI產業的快速成長，持續帶動AI（人工智慧）／HPC（高效能運算）晶片與記憶體需求。然而，川普重返執政後的美國貿易與科技政策不確定性，將成為2025年影響產業發展的最大變數，可能導致成長幅度收斂。

DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，受惠於AI應用快速回溫，帶動市場對於AI/HPC晶片與記憶體的需求，尤其高頻寬記憶體(HBM)需求持續暢旺，預估將帶動三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)與美光(Micron)營收持續成長，使得2025年全球前五大半導體業者，記憶體業者將占其三。

另一方面，AI／HPC晶片的需求暢旺也將使美商仍舊扮演全球半導體產業主導角色，尤其輝達（NVIDIA）作為AI晶片市場的主導者，新一代Blackwell架構GPU吸引全球雲端運算服務供應商(CSP)與主權國家積極採購，2025年將穩居全球半導體產業龍頭。估計2024年美國半導體營收市佔率已達到達56%，並且在美國持續透過出口管制政策維繫半導體強大的競爭力的情況下，市佔率將會在2025年上升至60%；相形之下，中國半導體市佔率則僅維持約7%。

從數據來看，能凸顯出美國半導體產業成長強勁，並且主導地位愈發鞏固，但在美國政策不確定性的影響下，有可能衝擊到2025年全球半導體產業的發展。

陳澤嘉表示，儘管AI應用可驅動全球半導體市場持續成長，但在地緣政治和貿易關稅等因素影響下，可能將對半導體產業帶來負面衝擊。尤其川普重返執政數周內已迅速展開一系列貿易與科技政策調整，宣布將推動對美國主要貿易國家，包含中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，即使部分措施在短時間內暫緩執行，但已經造成全球電子與半導體供應鏈緊張。

進一步來說，關稅措施在未來仍舊存在擴大的可能性，包括影響到歐盟等其他區域市場。並且中國企業推出的低成本AI模型Deepseek，雖然在2025年還不會立即衝擊到AI晶片的市場需求，但可能影響到對美國出口管制政策的成效質疑，促使美國採取更嚴謹的管制措施，從而加劇全球AI晶片供應的不確定性。

整體而言，陳澤嘉認為，AI熱潮帶動的市場需求在2025年依舊強勁，將成為帶動半導體產業營收持續向上成長的主要動能。但美國的關稅政策以及出口管制措施將推升市場更多的不確定性，從而擾亂全球AI晶片的供需，進而導致2025年全球營收成長幅度收斂。另外，包括拜登政府對中國成熟製程半導體啟動的「301調查」、中國AI與半導體的發展政策和對管制的因應措施，以及各國對於美國關稅政策的反應等，皆將是影響2025年全球半導體市場的灰犀牛。