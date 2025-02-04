華邦電宣布以再生能源製造的產品出貨 展現對永續發展的承諾

華邦電（2344）今天宣布以再生能源製造的產品已出貨至專注於ESG的重要客戶，標誌著華邦電子在順應ESG市場趨勢以及滿足對綠色節能產品日益增長需求方面的重要里程碑。這些創新產品相比標準產品，可減少約60%的碳排放。作為低碳半導體記憶體的領導供應商，此舉再次展現我們對永續發展的承諾，目標於2050年實現淨零排放。

華邦電獨創的碳會計系統可以監控所有產品生產的用電量及對應之碳排量，包括本身晶圓廠生產製造及委外的封裝、測試使用的所有流程。該系統內匯集了全公司在範疇1、範疇2及範疇3的溫室氣體（GHG）數據及用電資訊，可做高效的即時管理。

華邦電強調，公司積極推動產品創新，透過減少製程中的有害物質及碳排放，並縮短生產周期。這種方式有助於發展更節能的產品，同時降低客戶終端設備的硬體裝置耗電量。

華邦電表示，隨著以再生能源製造的產品正式上市，華邦電子不僅展現了對永續發展的承諾，也為客戶帶來低碳解決方案，實現更多綠色應用。此策略將推廣至所有產品線，成為專注於ESG的客戶的一項寶貴資產。