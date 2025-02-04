印能董座洪誌宏：DeepSeek橫空出世 將讓中國衝刺先進封裝

先進製程和先進封裝解決方案大廠印能科技（7734）董事長洪誌宏今日率領經營團隊主持上櫃前業績說明會，他表示，DeepSeeK（深度求索）橫空出世，在全球AI市場丟下一顆深水炸彈，印證透過軟體優化，也能做出比美ChatGPT o1的生成式AI，他看到此消息後感到無比興奮，因為印能本身就是各大先進設備的眼中釘，用很便宜的設備就能達到提升良率、降低成本效果。不過他看DeepSeek旋風，將讓全球加速先進封裝推進腳步，為印能帶來空前的機會。

洪誌宏透露，中國大陸受到美國禁令，無法發展先進製程晶片，如今DeepSeek成功，將會激勵中國更多的大機構和企業帶起鋼盔全力衝刺先進封裝，尤其是串起不同製程的小晶片封裝（Chiplet）將會風起雲湧，正好也給早已卡位先進封裝解決半導體製程中的氣泡、翹曲、金屬熔焊、晶片高速運作時散熱等關鍵問題的印能大展身手的機會。

洪誌宏表示，印能所開發的獨家技術不僅協助客戶解決半導體製程中的氣泡、翹曲、金屬熔焊、晶片高速運作時的散熱等關鍵問題；其核心設備包括壓力除泡系統、高功率老化測試機及自動搬運系統設備。

洪誌宏表示，全球先進封裝市場正處於快速成長階段，隨著5G、高效能運算、物聯網和智能設備等技術的持續推進，市場需求將進一步擴大；而半導體產業的發展不僅受到技術驅動，也深受地緣政治和全球化趨勢的影響；例如，包含美國、歐盟、英國、日本、印度等國家也加強政策支持，吸引投資並推動本土化發展。面對產業地緣化發展趨勢，印能正積極把握供應鏈重組機會，推動市場布局多元化，提升營運並降低地緣政治風險對營運的潛在衝擊。

印能最近三年營收與獲利持續增長，同時維持毛利率60%以上，獲利率大於45%，2023年稅後純益達新台幣5.46億元，稅後EPS為31.72元。2024年全年營收更達新台幣18億元，年增51.86%；2024年前三季稅後純益達新台幣6.08億元，每股純益30.28元，預估全年獲利將逾四個股本。

配合上櫃前公開承銷，印能對外競價拍賣1531張，競拍底價1050.42元，最高投標張數191張，暫定承銷價1250元。競拍時間為2月6日至10日，2月12日開標；2月14日至18日辦理公開申購，2月20日抽籤，暫定2月26日掛牌。