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台灣去年被網路攻擊量達亞太第一 三大產業被網攻最多

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路安全解決方案廠商Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，2024年全球平均每周網路攻擊次數為1,673 次，相較2023年增加44%。台灣網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受 3,993次攻擊，位居亞太地區之首。

Check Point Research統計2024年8至2025年1月間，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周6,523次攻擊）、政府與軍事機構（平均每周5,498次）和製造業（平均每周4,609次）。

此外，2024年第4季全球最常被用於網路釣魚攻擊的前五大品牌分別為微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、領英（LinkedIn）和阿里巴巴（Alibaba）。

Check Point Software 2024年全球網路攻擊數據統計重點包括，攻擊紀錄持續攀升，其中全球「教育與研究機構」面臨最多的網路攻擊，每周平均遭受3,574次攻擊。「政府與軍事機構」排名第二，每周平均2,286次攻擊，緊接著是「醫療與保健機構」，每周平均2,210次攻擊。

在地區上，非洲是2024年度平均遭受最多網路攻擊的地區，每周平均2,945次攻擊，較2023年增長 55%，其次是亞太地區，每周平均2,635次攻擊，年增37%。其中台灣每周平均遭攻擊次數達3,993次，居亞太地區之首，年增率為 31%。

勒索軟體持續延燒，2024年間全球共計超過5,200起勒索軟體攻擊案例，較前一年增加3%。工業製造業（22%）是受勒索軟體影響最嚴重的產業，接著依序為醫療與健康產業（10%）及消費品與服務業（9%）。

從2024年8月至2025年1月，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周遭受 6,523 次攻擊）、政府與軍事機構（5,498 次）和製造業（4,609 次）。最猖獗的惡意軟體為 Remcos。台灣常見惡意軟體包括遠端控制木馬（RAT）、殭屍網路（FakeUpdates、Mirai）、銀行木馬（Rilide）、下載工具（FakeUpdates）以及竊密軟體（AgentTesla）。而台灣最常見的漏洞利用類型是資訊外洩，影響 75%組織。

Check Point Software  指出，企業更應注重預先防範網路威脅，因知名品牌遭網路釣魚攻擊的事件持續增加，更加凸顯保持警戒的重要性。建議使用者安裝最新的安全軟體，謹慎辨識來路不明通訊中的警示，避免點擊可疑連結或瀏覽不明網站。

惡意軟體 網路攻擊

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