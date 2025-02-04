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三星S25系列預購開跑 目標銷售量較前代成長二成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
三星Galaxy S25 Ultra推出鈦黑、鈦灰、鈦銀、鈦空藍4色，三星商城另推出限定色鈦青、鈦曜黑、鈦粉金。圖／台灣三星電子提供 黃筱晴
三星Galaxy S25 Ultra推出鈦黑、鈦灰、鈦銀、鈦空藍4色，三星商城另推出限定色鈦青、鈦曜黑、鈦粉金。圖／台灣三星電子提供 黃筱晴

三星新款旗艦機Galaxy S25系列即日起預購正式開跑，於全台指定通路完成預購，可享最高4,000元購物金、500元Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋，以及1,500元Galaxy Store禮物卡等超值好禮。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，「Galaxy S系列一直深受台灣消費者的喜愛與支持，去年，我們推出Galaxy S24系列開啟AI手機先河，廣獲市場好評。展望2025年，Galaxy S25旗艦系列以更無縫、直覺且個人化的全方位AI，重塑用戶與世界的互動方式，我們目標Galaxy S25旗艦系列銷售量較前代成長兩成，為高階手機市場再添成長動能」。

為回饋消費者熱情支持，並歡慶微風南山三星旗艦體驗館重新開館，除稍早宣布於指定三星智慧館購買指定旗艦機款並完成取機，可享NT$3,000電子禮券排隊禮之外，4日再推出「Galaxy AI 星潮未來節」活動，周周加碼生態圈大禮，凡於微風南山旗艦體驗館預購，並於2月11日排隊取機之消費者，首位即可用1元加價購Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機（建議售價99,900元），第2至第4位可用1元加價購Music Frame美學風格音響（建議售價13,900元）。

智慧升級、旗艦再進化 開啟行動 AI 新篇章

Galaxy AI集結搜尋、翻譯、摘要及生成式圖像等豐富功能，重新定義人們溝通、工作、創作與探索世界的方式。三星全新Galaxy S25旗艦系列帶來更直覺的行動體驗，攜手Google升級版的Gemini Live，不僅能理解複雜對話，還可讀取照片與YouTube內容提供更深入的建議；透過語音指令輕鬆執行跨應用程式的多重任務。而Now Brief（個人頭條）功能如同行動秘書，針對用戶生活型態給予實用的個人化建議，貼心提醒一天重要行程，並於一日尾聲回顧精彩片段；Now Bar則整合日常活動與常用應用程式至鎖定螢幕，快速掌握最新動態。此外更增添趣味性，三星鍵盤內建 AI Stickers功能，能輸入文字生成專屬貼圖Emoji，讓對話更生動且充滿個人風格。

Galaxy S25旗艦系列具備無可比擬的超強規格。全系列搭載Galaxy專屬Qualcomm Snapdragon® 8 Elite行動平台，效能與速度再攀巔峰；同時Vapor Chamber面積大幅提升，即使長時間遊玩高負載遊戲，也能確保穩定順暢的表現。作為廣受星粉讚賞的「演唱會神機」，Galaxy S25 Ultra超廣角鏡頭進一步升級至5,000萬畫素，紀錄壯闊的演唱會燈海時，細節也不遺漏；結合全新影像技術，有效減少低光源環境拍攝時的雜訊，搭配全新音訊橡皮擦功能，由AI自動辨識聲音來源，減少風聲、人群聲等干擾，完美保存偶像歌聲。

AI 三星電子

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