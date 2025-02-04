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輝能科技法國超級工廠 成功獲得環評與建照雙許可

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝能科技位於法國敦克爾克的超級工廠已於2024年12月16日取得建築許可、2024年12月18日取得環評許可。輝能科技／提供
輝能科技位於法國敦克爾克的超級工廠已於2024年12月16日取得建築許可、2024年12月18日取得環評許可。輝能科技／提供

輝能科技4日宣布，其位於法國敦克爾克的超級工廠 (Giga Factory) 已順利於2024年12月16日取得建築許可、2024年12月18日取得環評許可，再次彰顯輝能對潔淨能源承諾的執行力和領先地位。在電動車產業面臨挑戰的大環境下，輝能科技不僅堅定履行計畫，還穩步前進，展現企業實現諾言的決心與能力。

自2023年5月輝能科技發布法國選址消息以來持續努力不懈，半年內完成第一階段共13場公聽會通過當地人民的監督，隨後於2024年5月同步提交建築許可與環境評估兩份文件申請、10月完成公眾諮詢，並在7個月內取得雙許可。此次的成功，得益於輝能台灣與法國團隊的通力合作，以及法國政府與各界的鼎力支持。

敦克爾克的超級工廠將採三階段建設，計畫於2025年動工，2027年啟動量產，最終產能將依市場需求靈活調整。這一專案不僅是輝能科技實現全球擴展的重要里程碑，也為全球綠色能源產業注入了新的信心。

法國 電動車

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